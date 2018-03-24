Культурный форум, «Ночь театров» и бесплатное кино: где побывать и что посмотреть в выходные

Увидеть и услышать как можно больше на «Московском культурном форуме»

Место: Центральный Манеж

Дата: 24–25 марта

Время: 10:00–03:00 Возрастные ограничения: 18+

В этом году у форума обширнейшая программа: лекции, концерты, спектакли, дискуссии, встречи с известными деятелями культуры, «Ночь театров» — и все это на одной площадке, без регистрации и бесплатно. Концерт «Хора Турецкого», творческая встреча с Михаилом Жванецким , игра-викторина «Русские классики», экспозиция Музея Паустовского и еще десяток событий, о пропуске которых вы будете очень сожалеть.

Приобщиться к «Ночи театров»

Место: Центральный Манеж

Дата: 24–25 марта

Время: 21:00–03:00 Возрастные ограничения: 18+

Марафон спектаклей ведущих московских театров с 21:00 до 03:00 — лучший вариант субботней ночи для заядлых театралов. Можно задаться целью посмотреть как можно больше из огромной программы или выбрать один любимый спектакль, чтобы открыть его для себя по-новому в ночной постановке.

Обсудить лирику в мультфильмах с Дмитрием Геллером

Место: Еврейский музей и центр толерантности

Дата: 25 марта

Время: 19:00–20:30 Возрастные ограничения: 0+

Дмитрий Геллер — яркий представитель нового поколения режиссеров отечественной анимации. Он работает с ассоциациями и снами. Его мультфильмы «Привет из Кисловодска», «Маленькая ночная симфония» и другие пронизаны печалью и мечтательным умиротворением. Обсудить творчество режиссера и задать ему вопросы можно на встрече после предварительной регистрации.

Показать детям свои любимые фильмы

Место: сеть кинотеатров «Москино»

Дата: 1–31 марта

Время: 10:00–17:00 Возрастные ограничения: 0+

Лучшие советские фильмы для детей бесплатно покажут в сети кинотеатров «Москино». Например, в эти выходные можно увидеть картины «Подарок черного колдуна» и «Кольца Альманзора». Чтобы забронировать место на показе, нужно пройти регистрацию.

Узнать все об анимации Манабу Химэды от него самого

Место: кинотеатры сети «Москино»

Дата: 24–25 марта

Время: 12:00–16:00 Возрастные ограничения: 0+

Уик-энд с художником-аниматором Манабу Химэдой — это воркшоп, лекция и просмотр шедевров мастера абсолютно бесплатно. Химэда мечтал стать ведущим детской передачи, а стал рисовать мультфильмы, о чем ни капли не жалеет. Художник расскажет о своем творчестве, ответит на вопросы гостей, покажет свои лучшие работы и проведет музыкально-танцевальный воркшоп, участники которого станут персонажами мультфильма. Нужна предварительная регистрация.

Отметить День святого Патрика в «Сокольниках»

Место: парк «Сокольники»

Дата: 24 марта

Время: 12:00–18:00 Возрастные ограничения: 0+

Чтобы отметить этот праздник, не обязательно иметь какое-то отношение к Ирландии. Достаточно любить весну, веселье и зеленый цвет. День святого Патрика в Москве ежегодно отмечают тысячи человек. Они выходят на яркий карнавал, прихватив зеленый аксессуар: шляпу, шарф, шапку — что угодно. Многие разрисовывают лица зеленой краской. В этом году отметить яркий праздник можно, поучаствовав в параде в «Сокольниках». Вход свободный, но есть дресс-код. Угадаете какой? Правильно, нужно надеть что-то зеленое.

Посвятить вечер романсам

Место: культурный центр «Рублево»

Дата: 24 марта

Время: 21:00–23:00 Возрастные ограничения: 0+

Отдохнуть душой после напряженной недели любители романсов смогут сполна на «Ночи романсов» в культурном центре «Рублево». Для гостей прозвучат произведения отечественных и зарубежных композиторов в исполнении лауреатов международных конкурсов.

Отметить Навруз на ВДНХ

Место: ВДНХ (павильон № 75)

Дата: 25 марта

Время: 13:00–20:00 Возрастные ограничения: 0+

Восточный праздник Навруз (начало нового года по астрономическому солнечному календарю) в этом году отметят с размахом: гостей ждут гала-концерт, показ национальных костюмов, мастер-классы и много, очень много плова и других восточных угощений.