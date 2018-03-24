Продажа билетов на балет Серебренникова «Нуреев» началась в Большом театре в Москве

В Большом театре началась предварительная продажа билетов на балет «Нуреев», в котором Кирилл Серебренников выступил режиссером, сообщает Газета.ru

«В связи с повышенным интересом Большой театр вводит специальную программу продажи билетов на балет «Нуреев», — говорится в сообщении.

Билеты на балет будут продаваться с 24 по 29 марта в кассах, которые расположены в административном здании театра. В субботу кассы начнут работу в 10:00, а с 25 марта перейдут на обычный режим: с 11:00 до 20:00 с перерывом с 15:00 до 16:00.