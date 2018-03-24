Cергей Женовач: Хочу, чтобы к нам в театр приходили, как приходят в дом к близким друзьям

В Студии театрального искусства премьера — «Мастер и Маргарита» в постановке художественного руководителя театра Сергея Женовача

В интервью «Вечерней Москве» режиссер рассказывает о работе над романом Михаила Булгакова

— Сергей Васильевич, ваша постановка «Мастер и Маргарита» многим показалась удивительно ясной, реалистичной и легкой. Мистики, как ни странно, немного. Возможно, это ошибочное мнение, тогда как вы добивались совсем другого?

— Трудно оценивать свою работу. На мой взгляд, в спектакле есть и фантасмагоричность, и метафористичность, и острота. А житейской логики в понимании бытового театра как раз и нет. У нас не было намерения иллюстрировать роман. Хотелось придумать некий сценический ход, который развернул бы роман так, чтобы было интересно. Выдумываешь спектакли с таким намерением, чтобы, в первую очередь, самому хотелось поглядеть и, конечно, друзьям.

— Почему плохо иллюстрировать роман?

— Не то, чтобы плохо, скорее, неблагодарно. Причина в том, что в романе существует логика прозы, а в театре определяющими являются пространство, ритмы, решение спектакля и, конечно, артисты.

— По какому принципу распределяли роли? Возможно, исходя из внутренней похожести персонажа и актера?

— В спектакле участвует почти вся труппа театра. Каждый актер теоретически может сыграть несколько ролей, и таким образом возникает некий пасьянс. Выбор артиста — это решение не только роли, но и спектакля в целом.

— Литературоведы посвятили ряд работ поиску прототипов. Так, в образе Маргариты видят жену автора Елену Сергеевну. А вы учитывали, что в героях есть черты реальных людей?

— Роман «Мастер и Маргарита» — художественный вымысел, и искать прототипы вряд ли верно. Маргарита — собирательный образ. Думаю, что в ее характере отразились качества и черты многих женщин, которых любил Булгаков.

— Сколько времени вы работали над спектаклем?

— С 2015 года работа шла параллельно над спектаклем «Кира Георгиевна» по повести Виктора Некрасова и над «Мастером и Маргаритой».

— Изменились ли вы в процессе работы над спектаклем?

— Судить о себе не берусь. Любое произведение, которое берется для постановки, оказывает влияние на всех, и под его знаком живешь в этот период. Режиссер вместе с художником и артистами вступает на территорию автора, а потом начинается освоение, присвоение, впитывание. Любая встреча с гениальным автором оказывает сильное влияние на всех, кто сочиняет спектакль.

— Действие в спектакле происходит в сумасшедшем доме, а сам спектакль построен в жанре «шизофрения». Не кажется ли вам, что и сам роман — некий бред?

— Для меня это цельное, художественное произведение, которое не завершено. И в этом есть тайна, загадка. В романе есть фраза: «Рукописи не горят». Сохранилось несколько редакций романа. Окончательной версии Булгаков нам не оставил. Поскольку роман в поисках завершения, он такой живой и парадоксальный.

— Существует версия, согласно которой роман «Мастер и Маргарита» оказывает мистическое влияние на тех, кто берется его инсценировать или экранизировать.

— Так можно подойти к Гоголю, к Шекспиру, к Достоевскому, к любому гениальному писателю. Каждое великое произведение затрагивает бессознательное. Есть роман, есть сценическое пространство, есть артисты, есть желание сочинить театральную игру, и мы этим занимаемся. Говорить о возможных случайностях несерьезно.

— Вся Москва ждала этой премьеры. Для вас повышенный интерес к спектаклю не был грузом?

— Работаешь ведь для радости, удовольствия, постижения, а не для успеха или оценки.

— Но реакция зрителя для вас важна?

— Получился спектакль или нет — можно понять только после того, когда приходит зритель. При этом мы не делали спектакли, ориентируясь на восприятие публики. Но именно зал расставляет акценты в спектакле. Причем зал каждый спектакль разный. Когда больше молодежи — одно восприятие спектакля. В зависимости от показа в Москве или в провинции — другое. Если зал будет состоять, к примеру, из военных — третье. Прелесть театра еще в непредсказуемости реакции зрителя. Дыхание зрительного зала во многом зависит от людей, которые пришли смотреть спектакль.

— Роман «Мастер и Маргарита» — в числе ваших любимых?

— Михаил Булгаков — один из близких мне авторов, с которыми я иду по жизни.

— В спектакле Маргарита ест яблоко. И символ вашей студии — яблоко. Почему?

— Предложил встречать зрителей яблоками в нашем театре художник Александр Боровский . Я — человек южный, вырос на яблоках, и мне это понравилось. Мы хотим, чтобы в наш театр приходили, как приходят в дом к близким друзьям.

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