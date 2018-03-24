Поэма Ерофеева глазами эксцентриков?

Алёна Артёмова, Перевести на язык сцены текст постмодернистского прозаического произведения — дело рискованное, но, судя по небедной истории постановок, заманчивое, и не каждый театр, не каждый коллектив может позволить себе заняться инсценировкой такого сложного, неоднозначного материала. Фото: kudago.ru "За столом сидели: Григорий Михайлович Козлов Евгений Перевалов . Концерт закатывают: Алёна Артёмова, Евгений Перевалов", — написано в программке спектакля. Речь идёт об отношениях между режиссёром и актёрами, произведением и постановкой совсем иного уровня. Исполнитель роли (точнее, ролей) — полноценный соавтор, поэтому и существует он «внутри» действия совершенно по-иному.

Венедикт Ерофеев считается основоположником русского постмодернизма. Постмодернизм — это, грубо говоря, произведение о произведении, текст о тексте. Как Ерофеев связал свою поэму из пряжи литературных и исторических аллюзий, цитат, а в живой разговорный язык подмешал советские газетные штампы или фразы из Священного Писания, тяжеловесные научные формулировки или мат (звучащий здесь вполне естественно), так и драматическая версия поэмы составлена из абсолютно разных компонентов, соединённых друг с другом, кажется, только волей и выдумкой авторов спектакля. На сцене много непонятных — на первый взгляд — предметов, но каждый из них будет своевременно и продуманно обыгран актёрами. Свет (или его полное отсутствие), цвет (чаще чёрный, матово-пыльный, холодно-металлический), звук (беспокойные колокольчики или задиристый клаксон, грохот шаткой стремянки или отстранённое завывание струн рояльного нутра) — всё выскажется, выпалит в определённый, нужный момент. Фото: kudago.ru Важное место в спектакле отведено музыке. Она не просто играет роль фона, сопровождения. У неё собственные, нередко самостоятельные реплики (сложенные из фрагментов произведений, принадлежащих композиторам нескольких стран и даже эпох).

Но музыка много значила и для самого Ерофеева: он обладал огромной фонотекой и даже хотел написать «Краткую историю музыки». Интересно было бы почитать, учитывая его крайне эксцентричный взгляд буквально-таки на всё. Возможно, именно такое «ерофеевское» неординарное мышление, внезапные повороты в рассуждениях привлекают постановщиков, которым одних сюжетных перипетий в произведении уже недостаточно. Фото: vteatrekozlov.net Даже «проходя» собственными глазами по тексту Венедикта Васильевича, не всегда удаётся проследить за непредсказуемой логикой автора. Ещё тяжелее воспринимать это на слух — так может показаться. Но не отставать за мыслями Венички в исполнении Перевалова получается довольно легко. Причём актёр не прибегает к каким-то изощрённым декламационным приёмам. Наоборот: речь часто монотонна, напоминает скороговорку, сплошной поток предложений — как внутренний разговор с самим собой. Прозрачно передана особая ирония Ерофеева (где-то самоирония) — то горьковатая, то ребячески-наивная.

Фото: vteatrekozlov.net В то же время мотает из жутко мистического в жутко пошло-бытовое. Сквозь литры выпитого и вылитого, сквозь смрад всеобщего, почти вселенского перегара проступают вечные вопросы, обращения к себе, к богу, к человеку, к человечеству. Беспокойный, испытывающий, но открытый взгляд Евгения-Венички в упор направлен и в зрительный зал. «Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему, один выпил больше, другой — меньше. И на кого как действует: один смеётся в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только ещё начинает тошнить».

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