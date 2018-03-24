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Три спектакля о любви must see этой весной
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Три спектакля о любви must see этой весной 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
Студия театрального искусства, «Ромео и Джульетта. Киндерсюрприз»
Мастерская Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича в ГИТИСе на сцене Студии театрального искусства выпустила «Ромео и Джульетту. Киндерсюрприз». Концепция Шекспира в целом не изменилось, но сути это вербатим о том, как взрослые буквально душат, берут измором юные души подростков, придираясь к бытовым мелочам, вроде беспорядка в комнате, криво висящих штор, отваливающегося карниза и другого бытового мусора, неспособные на настоящее сочувствие и понимание. Как это заведено еще художниками эпохи Ренессанса, для остроты восприятия темы героев переодели в современные костюмы, соорудив их из того же подручного бытового мусора жизни. Синьора Капулетти носит юбку с вертюгатом из оранжевой куртки дорожного рабочего, кормилица держит под мышкой ливретку, а влюбленные надевают а встречу маски зайчика и лягушки. Мастерская Петра Фоменко, «Египетские ночи»
В Мастерской Петра Фоменко восстановили спектакль «Египетские ночи», так сильна ностальгия по золотой поре театра, по Мастеру у его учеников. Изящный элегантный Карэн Бадалов с кудрями до плеч в роли импровизатора синьора Пиндемонти словно демиург организует волшебное пространство — два часа без перерыва на сцене читают Пушкина и Брюсова, инсценируя историю Клеопатры, забиравшей жизни у своих любовников в обмен на ночь любви. Сценография и костюмы — даже неприличный плащ с золотыми фаллосами — сохранились от прежней постановки 2002 года. В возобновленном спектакле играют и вчерашние стажеры, и старики-фоменки: Юрий Буторин, Полина Кутепова, Наталья Курдюбова, Мадлен Джабраилова, Илья Любимов, Андрей Казаков, Александр Мичков, Антон Сергеев. Театр «Практика», «Черное море»
В театре «Практика» Laboratory АВС выпустила пластическую драму — кукольный спектакль «Черное море». За политически конъюнктурным названием скрывается драма без слов о любви, любви к себе, начиная от детской к кумиру, такому, как, например, Брюс Ли, до любви в глубокой старости. Рядом с героем его кукольная спутница — то ли любимая женщина, то ли душа. Временами она нежится в его объятьях, а временами герой в прямом смысле слова ест ее мозг ложкой и подвешивает ее тело на люстре. Море в какой-то момент оказывается водой в писсуаре. Зато Брюс Ли присутствует постоянно. Режиссер — Кирилл Вытоптов, драматург — Игорь Гатин, хореграф — Олег Глушков. Спектакль играет команда кукловодов из Театра кукол им. С. В. Образцова, Московского детского театра марионеток и Московского театра теней.
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