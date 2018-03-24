В Нижнем Новгороде-премьера спектакля «ДОН КИХОТ»

фото https://www.culture.ruВ Нижнем Новгороде-премьера спектакля «ДОН КИХОТ»25, 27, 31 марта по традиции ко Дню Театра Нижегородский государственный академический театр оперы балета имени А. С. Пушкина представляет премьеру балета Людвига Минкуса « Дон Кихот » по роману М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Знаменитый роман Сервантеса после его опубликования стал очень популярен среди хореографов. Первым поставил балет «Дон Кихот» Франц Хильфердинг в Вене в 1740 году. С тех пор состоялось 13 постановок на этот сюжет. Самым известным стал балет, созданный 1869 году знаменитым хореографом Мариусом Петипа и композитором Людвигом Минкусом, и существующий на мировой сцене уже почти 150 лет.

«Казалось, … носится сама Радость и скачет само Веселье» — писал Сервантес об испанских плясках. Петипа много странствовал по городам Испании, проникся духом и традициями испанского танцевального фольклора и блестяще сумел воплотить на сцене эти радость и веселье. Музыка же Минкуса настолько единодушна с хореографией, что как сказал известный российский историк театра Юрий Слонимский: «…ее слышишь потому, что словно видишь».

Премьера балета с огромным успехом состоялась 14 декабря 1869 года в московском Большом театре.

Балет Л. Минкуса «Дон Кихот» стал первым балетным спектаклем в репертуаре Нижегородского, тогда — Горьковского театра оперы и балета. Поставленный балетмейстером Владимиром Кононовичем в 1936 году, «Дон Кихот» стал значительным событием в жизни города, показав высочайший профессиональный уровень молодой Горьковской балетной труппы. С тех пор этот балет постоянно входит в репертуар театра, радуя поклонников и став для многих поколений артистов школой классического танца.

Шестую постановку 2018 года балета Л. Минкуса «Дон Кихот» на Нижегородской сцене осуществили: дирижер-постановщик Лауреат премии г. Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин , балетмейстер-постановщик Заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров , художник-постановщик трижды лауреат премии г. Нижнего Новгорода дважды Лауреат премии «Творческая удача» Евгений Спекторов. Кроме того, над подготовкой премьеры с балетной труппой работала ассистент балетмейстера Народная артистка России Мария Былова

Постановщики создали спектакль — праздник, в котором словно «брызги шампанского» сверкают танцы, декорации, костюмы. Двухактный балет насыщен стремительным драматургическим развитием, в котором все танцы встроены в динамику сюжета. В отличии от традиционных постановок балета «Дон Кихот» в Нижегородской премьере не будет пантомимы, а каждый персонаж обретет свой хореографический лейтмотив.

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