В Нижнем Новгороде-премьера спектакля «ДОН КИХОТ» 

фото https://www.culture.ruВ Нижнем Новгороде-премьера спектакля «ДОН КИХОТ»25, 27, 31 марта по традиции ко Дню Театра Нижегородский государственный академический театр оперы балета имени А. С. Пушкина представляет премьеру балета Людвига Минкуса «Дон Кихот» по роману М. Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
Знаменитый роман Сервантеса после его опубликования стал очень популярен среди хореографов. Первым поставил балет «Дон Кихот» Франц Хильфердинг в Вене в 1740 году. С тех пор состоялось 13 постановок на этот сюжет. Самым известным стал балет, созданный 1869 году знаменитым хореографом Мариусом Петипа и композитором Людвигом Минкусом, и существующий на мировой сцене уже почти 150 лет.
«Казалось, … носится сама Радость и скачет само Веселье» — писал Сервантес об испанских плясках. Петипа много странствовал по городам Испании, проникся духом и традициями испанского танцевального фольклора и блестяще сумел воплотить на сцене эти радость и веселье. Музыка же Минкуса настолько единодушна с хореографией, что как сказал известный российский историк театра Юрий Слонимский: «…ее слышишь потому, что словно видишь».
Премьера балета с огромным успехом состоялась 14 декабря 1869 года в московском Большом театре.
Балет Л. Минкуса «Дон Кихот» стал первым балетным спектаклем в репертуаре Нижегородского, тогда — Горьковского театра оперы и балета. Поставленный балетмейстером Владимиром Кононовичем в 1936 году, «Дон Кихот» стал значительным событием в жизни города, показав высочайший профессиональный уровень молодой Горьковской балетной труппы. С тех пор этот балет постоянно входит в репертуар театра, радуя поклонников и став для многих поколений артистов школой классического танца.
Шестую постановку 2018 года балета Л. Минкуса «Дон Кихот» на Нижегородской сцене осуществили: дирижер-постановщик Лауреат премии г. Нижнего Новгорода Ренат Жиганшин, балетмейстер-постановщик Заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров, художник-постановщик трижды лауреат премии г. Нижнего Новгорода дважды Лауреат премии «Творческая удача» Евгений Спекторов. Кроме того, над подготовкой премьеры с балетной труппой работала ассистент балетмейстера Народная артистка России Мария Былова.
Постановщики создали спектакль — праздник, в котором словно «брызги шампанского» сверкают танцы, декорации, костюмы. Двухактный балет насыщен стремительным драматургическим развитием, в котором все танцы встроены в динамику сюжета. В отличии от традиционных постановок балета «Дон Кихот» в Нижегородской премьере не будет пантомимы, а каждый персонаж обретет свой хореографический лейтмотив.
Главные партии в балете исполняют солисты балета Юлия Ануфриева, Татьяна Пельмегова, Татьяна Казанова, Елизавета Мартынова, Яна Дубровина, Александра Зрелова, Марина Мастыка, Василий Козлов, Александр Лысов, Андрей Орлов, Артем Зрелов, Дмитрий Пельмегов, Руслан Абдрахимов, Михаил Болотов, Павел Смаев, Максим Малов, Александр Малов и другие артисты театра.
(12+)