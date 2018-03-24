Число зрителей в театрах выросло на 70%, заявил Собянин

"Московские театры радуют новыми яркими постановками — 270 крупных премьер в год! Число зрителей в театрах выросло на 70% — это очень много. Приезжая в Москву, гости интересуются, нет ли лишнего билетика в тот или иной театр", — написал он на своем персональном сайте.

По словам Собянина, в 2018 году будет закончен ремонт театральных зданий «Современника» и «Школы современной пьесы», планируется открыть концертный зал «Зарядье».

"Московская культура идет навстречу москвичам, становится всё более разнообразной и доступной. Новые форматы, новые тренды. Уличные фестивали «Московских сезонов» с их концертами и спектаклями, выставками и мастер-классами притягивают множество людей", — отметил мэр.

Собянин также поздравил с Днем работника культуры московских артистов, музыкантов, музейщиков, педагогов и подчеркнул, что культура является главным достоянием Москвы.