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Число зрителей в театрах выросло на 70%, заявил Собянин
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Число зрителей в театрах выросло на 70%, заявил Собянин 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Посещаемость московских театров возросла на 70%, это очень много, заявил мэр Сергей Собянин.
"Московские театры радуют новыми яркими постановками — 270 крупных премьер в год! Число зрителей в театрах выросло на 70% — это очень много. Приезжая в Москву, гости интересуются, нет ли лишнего билетика в тот или иной театр", — написал он на своем персональном сайте.
По словам Собянина, в 2018 году будет закончен ремонт театральных зданий «Современника» и «Школы современной пьесы», планируется открыть концертный зал «Зарядье».
"Московская культура идет навстречу москвичам, становится всё более разнообразной и доступной. Новые форматы, новые тренды. Уличные фестивали «Московских сезонов» с их концертами и спектаклями, выставками и мастер-классами притягивают множество людей", — отметил мэр.
Собянин также поздравил с Днем работника культуры московских артистов, музыкантов, музейщиков, педагогов и подчеркнул, что культура является главным достоянием Москвы.
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