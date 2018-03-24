Премьера мюзикла «Мечтатели» пройдет для всей семьи 8 и 9 апреля 

Композитором, продюсером и идейным вдохновителем проекта выступил президент творческого движения «Республика Kids» и фестиваля «Поколение NEXT» Евгений Орлов.
Премьера мюзикла «Мечтатели» состоится 8 и 9 апреля в театре «Модерн». Музыкальный спектакль можно посетить всей семьей.
Композитором, продюсером и идейным вдохновителем проекта выступил президент творческого движения «Республика Kids» и фестиваля «Поколение NEXT» Евгений Орлов, отмечает mos.ru.
Режиссером-постановщиком стала Светлана Горшкова, художником-постановщиком — Марина Алимова, а хореографом — Антон Варфоломеев. На сцену выдут не только ученики школы-студии «Республика Kids» и студии театра «Модерн», но и победители, участники популярных телевизионных шоу и конкурсов. Начало мюзикла в 19 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночные представления публика ждет с нетерпением