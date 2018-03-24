Алиса, чудеса и семь бардов с гитарами 

Поводом к созданию новой сценической версии сказки Л. Кэрролла стал юбилей Владимира Высоцкого, который в 1976 году участвовал в записи пластинки «Алиса в Стране чудес».
Гигантский заяц с электрогитарой наперевес раскачивается словно маятник, отбивая движением тела такт новых зажигательных ритмов. «Стоим на пятках твердо мы и на своем, антиребята!» Похожая на Одри Тоту из фильма Жан-Пьера Жене «Амели», кэрроллская Алиса в красном платье и белых колготах неспешно перемещается из одного эпизода истории в другой, сопровождаемая двумя тенями-клонами. «Догонит ли в воздухе — или шалишь — летучая кошка летучую мышь?» А следом бредит еще одна кошка, только черная, которая и есть причина всего происходящего. Мы антиподы! В 1976 году Владимир Высоцкий участвовал в записи аудио спектакля по сказке Л. Кэрролла. К его юбилею в Театре на Таганке вспомнили об этой работе актера и решили поставить пьесу. Теперь и мы можем «приподнять занавес за краешек» и вслед за Владимиром Семеновичем воскликнуть: «Вот какое время было раньше!» И на сцену выйдут сразу семеро Высоцких с гитарами! Так доброе семя, упавшее в землю, дает многочисленные плоды.