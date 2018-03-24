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В Китае набирают популярность курсы балета для бабушек
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В Китае набирают популярность курсы балета для бабушек 

RT на русском 1 час назад
В китайской провинции Шаньдун открылись курсы балета для пенсионерок. Средний возраст начинающих танцовщиц — 62 года. Женщины говорят, что такие занятия помогают им чувствовать себя более «здоровыми и элегантными».
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