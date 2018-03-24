В Китае набирают популярность курсы балета для бабушек

В китайской провинции Шаньдун открылись курсы балета для пенсионерок. Средний возраст начинающих танцовщиц — 62 года. Женщины говорят, что такие занятия помогают им чувствовать себя более «здоровыми и элегантными».