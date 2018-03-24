Труппе МХТ сообщили о решении Минкультуры назначить худруком Женовача 

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В субботу труппа Московского Художественного театра была проинформирована о решении министерства культуры РФ назначить художественным руководителем театра Сергея Женовача. Об этом сообщил РИА Новости директор театра Юрий Кравец.
"Сегодня состоялся внеочередной сбор труппы, на котором актеры были проинформированы о решении министерства культуры, принятом в пятницу, назначить художественным руководителем МХТ им. Чехова Сергея Женовача" — сказал Кравец.
Он также сказал, что ничего не знает об информации в СМИ о том, что артистам было предложено подписать письмо на имя президента с просьбой утвердить главой театра актера Константина Хабенского.