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Труппе МХТ сообщили о решении Минкультуры назначить худруком Женовача
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Труппе МХТ сообщили о решении Минкультуры назначить худруком Женовача 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В субботу труппа Московского Художественного театра была проинформирована о решении министерства культуры РФ назначить художественным руководителем театра Сергея Женовача. Об этом сообщил РИА Новости директор театра Юрий Кравец.
"Сегодня состоялся внеочередной сбор труппы, на котором актеры были проинформированы о решении министерства культуры, принятом в пятницу, назначить художественным руководителем МХТ им. Чехова Сергея Женовача" — сказал Кравец.
Он также сказал, что ничего не знает об информации в СМИ о том, что артистам было предложено подписать письмо на имя президента с просьбой утвердить главой театра актера Константина Хабенского.
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