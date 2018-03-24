Петровчанам на театальном форуме показали «Сказ» по-казански

Сегодня в Петровске подходит к концу последний, завершающий день Всероссийского детского театрального фестиваля «Город N». За три зрители и артисты получили равноценное удовольствие от большого форума с насыщенной программой, тем более, что а подмостки выходили юные таланты со всей страны. И каждый день нес что-то новое, свою изюминку. Форум превратился в большой театральный праздник. Публика апплодировала артистам, показавшим сегодня петровчанам спектакль «Запах звёзд». Этот спектакль привез образцовый детский театральный коллектив «Новая сцена» из Переславля-Залесского. Зрители смогли оценить и спектакль «Записки сумасшедшего» театрального коллектива «Сказ» из города Казани.

На торжественной церемонии закрытия фестиваля наконец-то жюри озвучит имена тех, кто победил в творческом поединке.