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Петровчанам на театальном форуме показали «Сказ» по-казански
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Петровчанам на театальном форуме показали «Сказ» по-казански 

АиФ 1 час назад
Сегодня в Петровске подходит к концу последний, завершающий день Всероссийского детского театрального фестиваля «Город N». За три зрители и артисты получили равноценное удовольствие от большого форума с насыщенной программой, тем более, что а подмостки выходили юные таланты со всей страны. И каждый день нес что-то новое, свою изюминку. Форум превратился в большой театральный праздник. Публика апплодировала артистам, показавшим сегодня петровчанам спектакль «Запах звёзд». Этот спектакль привез образцовый детский театральный коллектив «Новая сцена» из Переславля-Залесского. Зрители смогли оценить и спектакль «Записки сумасшедшего» театрального коллектива «Сказ» из города Казани.
На торжественной церемонии закрытия фестиваля наконец-то жюри озвучит имена тех, кто победил в творческом поединке.
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