Городской танцевальный смотр-конкурс начался в Сызрани

Два десятка коллективов из города и района выступят на сцене дома культуры «Авангард». 24 марта в Сызрани стартовала «Танцевальная карусель — 2018», об этом сообщает Управление культуры городской администрации. Юные звездочки уже успели привыкнуть к выступлениям и публике. Но на этой сцене им предстоит не просто представить тщательно отрепетированные номера, но и защитить честь своих ансамблей. Жюри выберет лучшие коллективы разу в нескольких номинациях. Все танцы будут разделены на категории: народные, народные стилизованные, эстрадные и современные.

Фото: Управление культуры администрации г.о. Сызрань