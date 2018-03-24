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Городской танцевальный смотр-конкурс начался в Сызрани
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Городской танцевальный смотр-конкурс начался в Сызрани 

ТРК Губерния 55 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Два десятка коллективов из города и района выступят на сцене дома культуры «Авангард». 24 марта в Сызрани стартовала «Танцевальная карусель — 2018», об этом сообщает Управление культуры городской администрации. Юные звездочки уже успели привыкнуть к выступлениям и публике. Но на этой сцене им предстоит не просто представить тщательно отрепетированные номера, но и защитить честь своих ансамблей. Жюри выберет лучшие коллективы разу в нескольких номинациях. Все танцы будут разделены на категории: народные, народные стилизованные, эстрадные и современные.
Фото: Управление культуры администрации г.о. Сызрань
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