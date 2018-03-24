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Татьяна Васильева спасла Федора Добронравова от смерти
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Татьяна Васильева спасла Федора Добронравова от смерти 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Татьяна Васильева и Федор Добронравов привезли в Сергиев Посад спектакль «Поймай меня… Сможешь?». Постановка Нины Чусовой была воспринята публикой на «ура!». Никто и не заметил, что исполнителю главной роли стало плохо прямо на сцене. Первой на недомогание Добронравова обратила внимание его партнерша по сцене Татьяна Васильева.
Актриса, заметив повисшую руку, поинтересовалась, что случилось. «Танюша, я не знаю, но обязательно доиграю спектакль! Чего бы мне этого ни стоило!» — ответил Федор. Уже в гримерке сын Васильевой Филипп, который тоже участвует в постановке, попросил Добронравова улыбнуться — лицо было перекошено. Стало ясно, что у актера инсульт.
Васильевы сразу вызвали скорую, которая оперативно сработала и примчалась на место буквально за считаные минуты. Добронравова отправили сначала в местную больницу, а затем — в московскую, , в Институт скорой помощи им. Склифосовского. Там актер находится до сих пор.
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