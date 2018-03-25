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За первые два дня Московский культурный форум посетили 35 тысяч человек
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За первые два дня Московский культурный форум посетили 35 тысяч человек 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
За первые два дня работы III Московского культурного форума его посетили более 35 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
«Более 35 тысяч человек за два дня посетили Московский культурный форум в «Манеже». В первые два дня концерты, творческие встречи со звездами, выставки и мастер-классы в рамках Форума вызвали небывалый ажиотаж со стороны москвичей и гостей столицы. Об интересе зрителей лучше всего говорят полные залы на всех мероприятиях», — говорится в сообщении.
Напомним, что московский культурный форум-2018 проходит с 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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