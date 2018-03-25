За первые два дня Московский культурный форум посетили 35 тысяч человек

За первые два дня работы III Московского культурного форума его посетили более 35 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Более 35 тысяч человек за два дня посетили Московский культурный форум в «Манеже». В первые два дня концерты, творческие встречи со звездами, выставки и мастер-классы в рамках Форума вызвали небывалый ажиотаж со стороны москвичей и гостей столицы. Об интересе зрителей лучше всего говорят полные залы на всех мероприятиях», — говорится в сообщении.

Напомним, что московский культурный форум-2018 проходит с 23 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».

Фото © Полина Наседкина / Москва меняется

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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