Стихами поэтов разных эпох о величии и трагизме революции

«Площадь революции. 17» — это не адрес. Это название театрально-поэтического представления. Спектакль — предостережение, высказывание о трагическом повороте русской и мировой истории.

Постановка посвящена 125-летию Владимира Маяковского и подготовлена театром «Центр драматургии и режиссуры». Причем действие, что любопытно, построено на перекличке двух эпох.

Откуда мы? Кто мы? Куда идем? И где в итоге окажемся? Эти вопросы волновали человечество — и сто лет назад, и сегодня. На них каждый пытается дать ответ самостоятельно. Вот девять молодых поэтов — наших современников, и высказывают собственную точку зрения на события столетней давности.

Слышали ли они революцию? Предвидели ли ее последствия для России? «Площадь революции. 17» — размышление и об октябрьском перевороте, и о всех революциях вообще, ибо в своей сути они, как две капли воды, похоже друг на друга.

Московский театр поэтов — творческое объединение под руководством Влада Маленко, создающее масштабные городские акции, поэтические представления, спектакли и перформансы — достаточно любопытная форма сценическо-театрального существования.

В своих проектах участники синтезируют различные виды визуального искусства и литературы, что позволяет им фиксировать и художественно отражать современный пульс времени.

Уникальной чертой этой постановки является участие в ней исключительно авторов поэтических произведений, а не актеров.

Режиссер спектакля — Влад Маленко — поэт, актер, режиссер, автор широко известных басен, песен к спектаклям и фильмам, основатель и руководитель Московского театра поэтов, художественный руководитель «Есенин-центра», основатель Всероссийского фестиваля молодой поэзии им. Леонида Филатова. А еще он — один из организаторов всероссийской акции «Бессмертный полк».

Спектакль состоится 25 марта в 16:00 в Большом зале «Манежа».