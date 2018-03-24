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Стихами поэтов разных эпох о величии и трагизме революции
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Стихами поэтов разных эпох о величии и трагизме революции 

Вечерняя Москва 12 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
«Площадь революции. 17» — это не адрес. Это название театрально-поэтического представления. Спектакль — предостережение, высказывание о трагическом повороте русской и мировой истории.
Постановка посвящена 125-летию Владимира Маяковского и подготовлена театром «Центр драматургии и режиссуры». Причем действие, что любопытно, построено на перекличке двух эпох.
Откуда мы? Кто мы? Куда идем? И где в итоге окажемся? Эти вопросы волновали человечество — и сто лет назад, и сегодня. На них каждый пытается дать ответ самостоятельно. Вот девять молодых поэтов — наших современников, и высказывают собственную точку зрения на события столетней давности.
Поэтическое действие включает в себя цитаты знаковых поэтов, живших и творивших в начале ХХ века: Александр Блок, Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Сергей Есенин, Борис Пастернак… Так возникает перекличка эпох.
Слышали ли они революцию? Предвидели ли ее последствия для России? «Площадь революции. 17» — размышление и об октябрьском перевороте, и о всех революциях вообще, ибо в своей сути они, как две капли воды, похоже друг на друга.
Московский театр поэтов — творческое объединение под руководством Влада Маленко, создающее масштабные городские акции, поэтические представления, спектакли и перформансы — достаточно любопытная форма сценическо-театрального существования.
В своих проектах участники синтезируют различные виды визуального искусства и литературы, что позволяет им фиксировать и художественно отражать современный пульс времени.
Уникальной чертой этой постановки является участие в ней исключительно авторов поэтических произведений, а не актеров.
Режиссер спектакля — Влад Маленко — поэт, актер, режиссер, автор широко известных басен, песен к спектаклям и фильмам, основатель и руководитель Московского театра поэтов, художественный руководитель «Есенин-центра», основатель Всероссийского фестиваля молодой поэзии им. Леонида Филатова. А еще он — один из организаторов всероссийской акции «Бессмертный полк».
Музыкальное оформление спектакля создают Сергей Летов на саксофоне и Антон Подмазов на гитаре. В постановке заняты актерыпоэты Александр Антипов, Антон Аносов, Анна Закис, Рина Иванова, Сергей Канаев, Рита Саар, Алена Синица, Вениамин Борисов, Александр Скуба, Анна Чепенко.
Спектакль состоится 25 марта в 16:00 в Большом зале «Манежа».
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