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Виктор Добронравов: меня пугает, что старые роли никуда не деваются, а новые продолжают появляться
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Виктор Добронравов: меня пугает, что старые роли никуда не деваются, а новые продолжают появляться 

Газета.Ru 9 минут назад
Актер Театра имени Вахтангова Виктор Добронравов рассказал, намечается ли в театре намечается премьера с ним.
"Мы ждем, когда Римас Владимирович Туминас (худрук Театра им. Вахтангова) определится с названием. Юрий Бутусов должен в следующем сезоне начать репетиции. Посмотрим, что будет.
На самом деле у меня в театре и так много работы. Честно говоря, меня пугает, что старые роли никуда не деваются, а новые продолжают появляться.
Этот «ошейник» потихоньку затягивается, дышать уже тяжеловато. Все-таки есть дети, семья. Хочется иногда и их видеть", — цитирует его слова газета «Известия».
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