Виктор Добронравов: меня пугает, что старые роли никуда не деваются, а новые продолжают появляться

Актер Театра имени Вахтангова Виктор Добронравов рассказал, намечается ли в театре намечается премьера с ним.

На самом деле у меня в театре и так много работы. Честно говоря, меня пугает, что старые роли никуда не деваются, а новые продолжают появляться.