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Мастера юмора проведут творческую встречу
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Мастера юмора проведут творческую встречу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
25 марта состоится встреча с артистом эстрады, театра и кино Романом Карцевым и заслуженным артистом РФ Михаилом Жванецким.
«Мы в одесской квартире, когда принимаем знакомых, раздвигаем стол. И когда все сидят, протискиваясь, дамы задом тушат свет. Зина прошла — потух. Галя прошла — потух. Циля прошла — навсегда потух. Соня прошла — горит.
— Софочка, поздравляем, вы похудели…
Я говорю маман:
— Давай еще к стене придвинем, пусть спортом занимаются».
Это Михаил Жванецкий. Их так много связывает с Романом Карцевым, что не вместить ни в одну стать.
Познакомились в Одессе. В далеком 1960-м Карцев получил приглашение в самодеятельный студенческий театр при Одесском институте инженеров морского флота. Там и познакомился с будущим партнером Виктором Ильченко и автором текстов Михаилом Жванецким. Позже Карцев переехал в Ленинград и был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина. А вслед за ним в город на Неве переехал и Жванецкий.
В 1970-м они стали лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Благодаря выступлениям в программе «Вокруг смеха» известность получили их юмористические номера. На «Мелодии» вышла пластинка с несколькими миниатюрами Жванецкого в исполнении Карцева, распространялись многочисленные магнитофонные записи их выступлений. А с 1987 года Роман Карцев уже выступает в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого и читает со сцены его монологи.
Встреча с Михаилом Жванецким и Романом Карцевым состоится в Большом зале «Манежа» 25 марта в 17:20.
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