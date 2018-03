Громкие театральные премьеры, фотобиеннале и не только: куда сходить в апреле 

Театр «Муму» Театр наций, 12-14 апреля Самый непредсказуемый режиссер-художник Дмитрий Крымов дебютирует в Театре наций. На этот раз в основе его театрального сочинения — «Записки охотника» и «Муму» Тургенева. Это точно будет красиво (режиссер — негласный основатель целого течения «театр художника»), иронично, неожиданно. В спектакле играют муза Крымова Мария Смольникова и звезда СТИ Алексей Вертков (Воланд из «Мастера и Маргариты»). «Фальстаф и принц Уэльский» «Ленком», 14-15 апреля Новый спектакль живой легенды — Марка Захарова . Зрителю обещан фарс на основе шекспировских трагедий и комедий. На этот спектакль стоит сходить ради фирменной сатирической интонации Захарова и актерских работ: главные роли исполняют Дмитрий Певцов Александра Захарова . «Любовь у трона» Театр Вахтангова, 3 апреля Пьеса «Любовь у трона» — о любви на фоне политики. Во сне, который императрица Екатерина Великая видит перед главным событием в своей жизни, к ней приходят воспоминания об отношениях с мужем Петром III. Каково это: испытывать страсть, когда вокруг — серьезные разговоры о судьбе России, — и от вашего решения зависит так много? Узнаете в театре. «Школа жен» Мастерская Петра Фоменко, 28 апреля Какой должна быть идеальная жена и как можно этого от нее добиться? В удивительной и смешной комедии — спектакле, поставленной по одноименной пьесе французского драматурга Жан-Батиста Мольера — как раз об этом и рассказывается. Кино « Мария Магдалина » В прокате с 5 апреля Рассказ известного режиссера Гарта Дэвиса об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. По сюжету фильма, бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария (в исполнении Руни Мары) оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета ( Хоакин Феникс ). Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим. «Тренер» В прокате с 19 апреля Данила Козловский пробует себя в качестве режиссера — это надо видеть. Актер также сыграет главную роль в этой спортивной драме. По сюжету фильма футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. Не справившись с чувством вины, спортсмен покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. «Опасный бизнес» В прокате с 19 апреля Оскароносной красавице Шарлиз Терон всегда особенно удавались роли роковых блондинок, ради которой мужчины готовы на все — даже на преступление. В новом фильме «Опасный бизнес» она играет роль именно такой женщины. Однажды одному из подчиненных героини Шарлиз становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании, но удастся ли ему это? Узнаете в кино! «Такси-5» В прокате с 26 апреля Продолжение популярной кинофраншизы, снятое спустя целых 11 лет после «Такси-4». Правда, в главных ролях мы увидим уже других актеров, а не полюбившихся всему миру Сами Насери и Фредерика Дифенталя . Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari . Концерты Егор Крид Москва, ВТБ Ледовый Дворец, 7 апреля Егор Крид — ярчайший представитель отечественной хип-хоп сцены, «белый бриллиант» в созвездии Black Star Inc., русский Джастин Тимберлейк … Восторженные эпитеты можно перечислять до бесконечности, но вряд ли кто-то поспорит, что на сегодняшний день этот парень — один из самых востребованных молодых исполнителей. 7 апреля он даст большой концерт на огромной площадке. Будет жарко! Елена Темникова Москва, GlavGlub Green Concert, 18 апреля Презентация альбома и нового шоу всего через три дня после последнего концерта тура на 45 городов России — кому еще такое под силу? Только экс-солистке Serebro Лене Темниковой . Исполнительница представит свою новую пластинку на небольшой площадке, то есть практически устроит уютный «квартирник». Заинтригованы? Мы тоже. Tokio Hotel Москва, Stadium, 27 апреля После грандиозного тура DREAM MACHINE по России в 2017 году, рок-группа Tokio Hotel (да-да, те самые близнецы Билл и Том Каулитцы) возвращается в Москву с единственным концертом в России в этом году. Пару лет назад коллектив сильно изменил свой стиль, перейдя на более легкий поп-рок и танцевальный бит. Парни обещают зажечь! 30 Seconds To Mars Санкт-Петербург, СКК «Петербургский», 27 апреля Москва, СК «Олимпийский», 28 апреля В начале этого года мультиплатиновая группа 30 Seconds To Mars объявила о грандиозном европейском туре, который продлится всю весну. Конечно, рокеры приедут и в горячо любимую ими Россию, где дадут два масштабных шоу — в Москве и в Санкт-Петербурге. Фанаты особенно ждут не только старые хиты в исполнении Джареда Лето — человека, не нуждающегося в представлении, — но и новые песни с будущего альбома группы. Выставки Фотобиеннале. Календарь Pirelli 2018 — Тим Уокер Мультимедиа-Арт Музей, до 13 мая Календарь Pirelli всегда был «форпостом» представлений западного мира о красоте. В этом году, с одной стороны, он как будто бы возвращается к глянцу, но с другой — становится манифестом равенства культур: британский фотограф Тим Уокер выбрал историю об Алисе в Стране чудес как рамку, с помощью которой легко рассказывать о культурной гетерогенности. Страсти по Фрейду Artplay, до 31 мая К мультимедийным выставкам можно относиться по-разному, но попытка «уложить» великих мастеров — от Тициана до Гойи — на кушетку к психоаналитику заслуживает уважения. На выставке обещают показать «темную сторону» больших художников: страсти и соблазны в работах Климта, Шиле, Тициана и Рубенса, — и все это под звучание классической музыки. Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е Музей современного искусства «Гараж», до 9 мая Про кинетическое и оптическое искусство в послевоенной Европе известно достаточно хорошо. А вот что похожие художественные процессы происходили в Латинской Америке — факт несколько менее известный, но от этого особенно интересный. Многие художники из Аргентины или Бразилии были вынуждены покинуть свои семьи и искать лучшей жизни за океаном, так что выставка получилась очень личной: за всеми удивительными движущимися объектами показаны их корни в научной фантастике, поэзии и музыке. Жены Музей русского импрессионизма, до 15 мая 40 портретов жен всех важных художников — от Репина с Врубелем до Дейнеки и Кончаловского — служат, с одной стороны, поводом для размышлений о развитии женского портрета, а с другой — о смене образа женщины в стране как такового. Фото: архив пресс-служб