Громкие театральные премьеры, фотобиеннале и не только: куда сходить в апреле 

Театр «Муму» Театр наций, 12-14 апреля Самый непредсказуемый режиссер-художник Дмитрий Крымов дебютирует в Театре наций. На этот раз в основе его театрального сочинения — «Записки охотника» и «Муму» Тургенева. Это точно будет красиво (режиссер — негласный основатель целого течения «театр художника»), иронично, неожиданно. В спектакле играют муза Крымова Мария Смольникова и звезда СТИ Алексей Вертков (Воланд из «Мастера и Маргариты»). «Фальстаф и принц Уэльский» «Ленком», 14-15 апреля Новый спектакль живой легенды — Марка Захарова. Зрителю обещан фарс на основе шекспировских трагедий и комедий. На этот спектакль стоит сходить ради фирменной сатирической интонации Захарова и актерских работ: главные роли исполняют Дмитрий Певцов, Сергей Степанченко и Александра Захарова. «Любовь у трона» Театр Вахтангова, 3 апреля Пьеса «Любовь у трона» — о любви на фоне политики. Во сне, который императрица Екатерина Великая видит перед главным событием в своей жизни, к ней приходят воспоминания об отношениях с мужем Петром III. Каково это: испытывать страсть, когда вокруг — серьезные разговоры о судьбе России, — и от вашего решения зависит так много? Узнаете в театре. «Школа жен» Мастерская Петра Фоменко, 28 апреля Какой должна быть идеальная жена и как можно этого от нее добиться? В удивительной и смешной комедии — спектакле, поставленной по одноименной пьесе французского драматурга Жан-Батиста Мольера — как раз об этом и рассказывается. Кино «Мария Магдалина» В прокате с 5 апреля Рассказ известного режиссера Гарта Дэвиса об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. По сюжету фильма, бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария (в исполнении Руни Мары) оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс). Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим. «Тренер» В прокате с 19 апреля Данила Козловский пробует себя в качестве режиссера — это надо видеть. Актер также сыграет главную роль в этой спортивной драме. По сюжету фильма футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. Не справившись с чувством вины, спортсмен покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. «Опасный бизнес» В прокате с 19 апреля Оскароносной красавице Шарлиз Терон всегда особенно удавались роли роковых блондинок, ради которой мужчины готовы на все — даже на преступление. В новом фильме «Опасный бизнес» она играет роль именно такой женщины. Однажды одному из подчиненных героини Шарлиз становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании, но удастся ли ему это? Узнаете в кино! «Такси-5» В прокате с 26 апреля Продолжение популярной кинофраншизы, снятое спустя целых 11 лет после «Такси-4». Правда, в главных ролях мы увидим уже других актеров, а не полюбившихся всему миру Сами Насери и Фредерика Дифенталя. Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Концерты Егор Крид Москва, ВТБ Ледовый Дворец, 7 апреля Егор Крид — ярчайший представитель отечественной хип-хоп сцены, «белый бриллиант» в созвездии Black Star Inc., русский Джастин Тимберлейк… Восторженные эпитеты можно перечислять до бесконечности, но вряд ли кто-то поспорит, что на сегодняшний день этот парень — один из самых востребованных молодых исполнителей. 7 апреля он даст большой концерт на огромной площадке. Будет жарко! Елена Темникова Москва, GlavGlub Green Concert, 18 апреля Презентация альбома и нового шоу всего через три дня после последнего концерта тура на 45 городов России — кому еще такое под силу? Только экс-солистке Serebro Лене Темниковой. Исполнительница представит свою новую пластинку на небольшой площадке, то есть практически устроит уютный «квартирник». Заинтригованы? Мы тоже. Tokio Hotel Москва, Stadium, 27 апреля После грандиозного тура DREAM MACHINE по России в 2017 году, рок-группа Tokio Hotel (да-да, те самые близнецы Билл и Том Каулитцы) возвращается в Москву с единственным концертом в России в этом году. Пару лет назад коллектив сильно изменил свой стиль, перейдя на более легкий поп-рок и танцевальный бит. Парни обещают зажечь! 30 Seconds To Mars Санкт-Петербург, СКК «Петербургский», 27 апреля Москва, СК «Олимпийский», 28 апреля В начале этого года мультиплатиновая группа 30 Seconds To Mars объявила о грандиозном европейском туре, который продлится всю весну. Конечно, рокеры приедут и в горячо любимую ими Россию, где дадут два масштабных шоу — в Москве и в Санкт-Петербурге. Фанаты особенно ждут не только старые хиты в исполнении Джареда Лето — человека, не нуждающегося в представлении, — но и новые песни с будущего альбома группы. Выставки Фотобиеннале. Календарь Pirelli 2018 — Тим Уокер Мультимедиа-Арт Музей, до 13 мая Календарь Pirelli всегда был «форпостом» представлений западного мира о красоте. В этом году, с одной стороны, он как будто бы возвращается к глянцу, но с другой — становится манифестом равенства культур: британский фотограф Тим Уокер выбрал историю об Алисе в Стране чудес как рамку, с помощью которой легко рассказывать о культурной гетерогенности. Страсти по Фрейду Artplay, до 31 мая К мультимедийным выставкам можно относиться по-разному, но попытка «уложить» великих мастеров — от Тициана до Гойи — на кушетку к психоаналитику заслуживает уважения. На выставке обещают показать «темную сторону» больших художников: страсти и соблазны в работах Климта, Шиле, Тициана и Рубенса, — и все это под звучание классической музыки. Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е Музей современного искусства «Гараж», до 9 мая Про кинетическое и оптическое искусство в послевоенной Европе известно достаточно хорошо. А вот что похожие художественные процессы происходили в Латинской Америке — факт несколько менее известный, но от этого особенно интересный. Многие художники из Аргентины или Бразилии были вынуждены покинуть свои семьи и искать лучшей жизни за океаном, так что выставка получилась очень личной: за всеми удивительными движущимися объектами показаны их корни в научной фантастике, поэзии и музыке. Жены Музей русского импрессионизма, до 15 мая 40 портретов жен всех важных художников — от Репина с Врубелем до Дейнеки и Кончаловского — служат, с одной стороны, поводом для размышлений о развитии женского портрета, а с другой — о смене образа женщины в стране как такового. Фото: архив пресс-служб