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Замминистра культуры Журавский назвал слухами свое назначение на пост директора МХТ
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Замминистра культуры Журавский назвал слухами свое назначение на пост директора МХТ 

ТАСС 11 часов назад
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский опроверг информацию о своем возможном назначении на пост директора Московского Художественного театра имени Чехова. Об этом Журавский сказал ТАСС.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Журавский будет назначен директором МХТ. После смерти 12 марта народного артиста СССР Олега Табакова, который совмещал должности художественного руководителя и директора МХТ, исполняющим обязанности директора стал Юрий Кравец.
"Это полная чушь и ложные слухи, запускаемые людьми, плохо знающими российское законодательство, — сказал Журавский. — В соответствии с действующим законодательством я не могу возглавлять те учреждения, которые курирую в качестве государственного служащего".
В пятницу министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о назначении режиссера Сергея Женовача на пост худрука МХТ имени Чехова. Он приступит к своим обязанностям 23 апреля.
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