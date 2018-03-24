Замминистра культуры Журавский назвал слухами свое назначение на пост директора МХТ

МОСКВА, 24 марта. / ТАСС /. Статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Александр Журавский опроверг информацию о своем возможном назначении на пост директора Московского Художественного театра имени Чехова. Об этом Журавский сказал ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Журавский будет назначен директором МХТ. После смерти 12 марта народного артиста СССР Олега Табакова , который совмещал должности художественного руководителя и директора МХТ, исполняющим обязанности директора стал Юрий Кравец

"Это полная чушь и ложные слухи, запускаемые людьми, плохо знающими российское законодательство, — сказал Журавский. — В соответствии с действующим законодательством я не могу возглавлять те учреждения, которые курирую в качестве государственного служащего".