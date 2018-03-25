Виктор Добронравов: когда играешь для иностранного зрителя, всегда что-то меняется 

Актер Театра имени Вахтангова Виктор Добронравов рассказал, как прошли гастроли в Лондоне.
"Мне показалось, что спектакль «Улыбнись нам, Господи» прозвучал в Лондоне как-то более отчетливо, чем в Москве. В нашей столице очень быстрый ритм жизни.
Людям тяжело настроиться на философский лад, переключиться на медленное и подробное повествование. В Лондоне иной темп, что позволяет зрителю в своем естественном состоянии считывать все посылы.
Да и сам спектакль шел по-другому. Когда играешь для иностранного зрителя, всегда что-то меняется", — цитирует его слова газета «Известия».