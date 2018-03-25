Московские театры распахнули свои двери для ночных посетителей

Московским театралам не до сна: этой ночью их ждут десятки интересных постановок. В российской столице проходит традиционная акция «Ночь театров», информирует телеканал «МИР 24».

Билеты не нужны, все спектакли играют абсолютно бесплатно. Кроме того, в эту ночь можно заглянуть за кулисы, встретиться с режиссерами и актерами, принять участие в мастер-классах.

В этом году к акции присоединились 60 ведущих театров столицы. Но центральной площадкой стал «Манеж», где в режиме нон-стоп показывают театральные постановки — с 21:00 и до 03:00. В программе — цирковые номера, поэтические зарисовки, опера и балет.