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Московские театры распахнули свои двери для ночных посетителей
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Московские театры распахнули свои двери для ночных посетителей 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Московским театралам не до сна: этой ночью их ждут десятки интересных постановок. В российской столице проходит традиционная акция «Ночь театров», информирует телеканал «МИР 24».
Билеты не нужны, все спектакли играют абсолютно бесплатно. Кроме того, в эту ночь можно заглянуть за кулисы, встретиться с режиссерами и актерами, принять участие в мастер-классах.
В этом году к акции присоединились 60 ведущих театров столицы. Но центральной площадкой стал «Манеж», где в режиме нон-стоп показывают театральные постановки — с 21:00 и до 03:00. В программе — цирковые номера, поэтические зарисовки, опера и балет.
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