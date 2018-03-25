Орловские театры за год посетили 183 тысячи зрителей

В Орловской области сегодня, 25 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники культуры.

День работника культуры России отмечается в ежегодно 25 марта. Этот профессиональный праздник деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий, а также хранителей и популяризаторов культурного наследия установлен Указом Президента РФ Владимира Путина № 1111 от 27 августа 2007 года.

В 2017 году орловские театры посетили 183 тыс. жителей региона, музеи — 166 тыс. человек, библиотеки — свыше 2,5 млн читателей. Культурно-досуговыми учреждениями области было проведено более 5,5 тыс. мероприятий, на которых побывали 242 тыс. зрителей.

Правительство Орловской области поздравило работников культуры с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте администрации.

— Ваша работа определяет эстетическое и духовное развитие региона. В ней в полной мере раскрывается талант и мировоззрение человека, проявляется созидательная сила труда и творчества. Общество, обладающее высокой культурой, умеет свято чтить традиции прошлого, имеет большой образовательный потенциал.

— Ваша профессия, дарящая красоту и гармонию, во все времена остается уважаемой и востребованной. Правительство области прикладывает все силы, чтобы служители искусства могли воплощать свои замыслы, радуя преданных поклонников.

— 2018 год, ознаменованный 200-летием И. С. Тургенева, для всех нас особый. Орловщина, ставшая центром юбилейных торжеств, должна провести праздник на высоком уровне, не только отдав дань уважения великому земляку, но и рассказав о новых звездах, зажегшихся на культурном небосводе.

— Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, процветания, счастья. Пусть вам всегда сопутствует успех, а затраченная энергия сполна компенсируется благодарностью публики.