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Просят трюфелей и билеты на «Ревизорро»: самые смешные запросы зрителей в Волковском театре
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Просят трюфелей и билеты на «Ревизорро»: самые смешные запросы зрителей в Волковском театре 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Изо всех сил стараются в театре имени Волкова угодить ярославским зрителям — в этом сезоне они уже сыграли 169 спектаклей и показали шесть премьер «Обыкновенное чудо», «Две женщины», «Опечаленная родня», «Земля Эльзы», «Пилорама плюс» и «Девушка для прощаний». Но ярославцам угодить непросто. Зрители требуют больше зрелищ.
В первом русском академическом театре рассказали о самых забавных просьбах зрителей.
— Частенько люди путают названия спектаклей, — говорят в театре. — Мы, конечно, понимаем о чём речь, и кассир всегда поможет. Но порой это очень забавно.
Самая популярная просьба зрителей, которую не могут исполнить в театре — продать билеты на спектакль «Ревизорро». Кассирам даже приходится идти на обман — они подсовывают людям билеты на комедию режиссёра Дениса Азарова «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя.
Билеты на «Ревизорро» зрители просят очень часто
Есть спрос и на спектакль «Домик в деревне». На него тоже ярославцам невозможно попасть. Поэтому им приходится идти постановку режиссёра Евгения Марчелли «Месяц в деревне» по Ивану Тургеневу.
На третьем месте по популярности запрос от зрителя, который не по зубам волковцам — это спектакль «Трюфель». Ну вот хотят люди посмотреть, а их вместо этого отправляют на «Тартюф» Александра Кузина.
На этот спектакль людям продают билеты, когда они хотят сходить на «Домик в деревне»
Кроме того, в кассах театра наотрез отказываются продавать билеты на спектакли «Баба Аня» («Бабаня»), «Зелёная миля» («Зелёная зона») и «Девушка для свиданий» («Девушка для прощаний»).
Смотрите также: в ожидании зрителей: фоторепортаж из театра, где никого нет.
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