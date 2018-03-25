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Городской мюзикл «Маяковский» представят москвичам в апреле
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Городской мюзикл «Маяковский» представят москвичам в апреле 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Текущий год является юбилейным годом Владимира Маяковского.
Премьеру городского мюзикла «Маяковский» представят жителям столицы 13 апреля в Театре Луны.
Спектакль был подготовлен Театром Луны совместно с некоммерческой организацией «Музыкальное сердце театра». За основу создатели взяли оригинальный сценарий, включающий творчество русского поэта, правду и вымысел о его жизни.
Авторы покажут зрителю свою попытку переосмысления идей поэта и его биографии с учетом опыта всего XX века, а также попробуют понять, как должен выглядеть Маяковский нашего времени.
Помимо этого, благодаря спектаклю зрители увидят Владимира Маяковского не только как великого пролетарского поэта, но и человека со своими личными страстями и бедами.
— Городской мюзикл «Маяковский» — первый музыкальный спектакль о великом поэте. Даже само звучание фамилии Маяковский для меня магическое. Маяковский — фигура гигантская. Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века. При этом я поражен, насколько этот огромный человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен, — поделился режиссер постановки Александр Рыхлов.
По его словам, зрители увидят историю о великом человеке, который был способен создавать новый мир.
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