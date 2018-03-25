Городской мюзикл «Маяковский» представят москвичам в апреле

Текущий год является юбилейным годом Владимира Маяковского.

Премьеру городского мюзикла «Маяковский» представят жителям столицы 13 апреля в Театре Луны.

Спектакль был подготовлен Театром Луны совместно с некоммерческой организацией «Музыкальное сердце театра». За основу создатели взяли оригинальный сценарий, включающий творчество русского поэта, правду и вымысел о его жизни.

Авторы покажут зрителю свою попытку переосмысления идей поэта и его биографии с учетом опыта всего XX века, а также попробуют понять, как должен выглядеть Маяковский нашего времени.

Помимо этого, благодаря спектаклю зрители увидят Владимира Маяковского не только как великого пролетарского поэта, но и человека со своими личными страстями и бедами.

— Городской мюзикл «Маяковский» — первый музыкальный спектакль о великом поэте. Даже само звучание фамилии Маяковский для меня магическое. Маяковский — фигура гигантская. Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века. При этом я поражен, насколько этот огромный человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен, — поделился режиссер постановки Александр Рыхлов

По его словам, зрители увидят историю о великом человеке, который был способен создавать новый мир.

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