Премьера мюзикла «Маяковский» состоится 13 апреля в Театре Луны

В Москве представят мюзикл «Маяковский». Премьера состоится 13 апреля в Театре Луны, сообщает "Вечерняя Москва"

В основе мюзикла — оригинальный сценарий, включающий творчество русского поэта, правду и вымысел о его жизни. Авторы попробовали представить, каким был бы Маяковский в наше времяю

"Городской мюзикл «Маяковский» — первый музыкальный спектакль о великом поэте. Даже само звучание фамилии Маяковский для меня магическое. Маяковский — фигура гигантская. Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века", — рассказал режиссер постановки Александр Рыхлов

Вместе с тем, режиссер поражается, насколько поэт был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен.

Спектакль Театр Луны подготовил совместно с некоммерческой организацией «Музыкальное сердце театра».