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Премьера мюзикла «Маяковский» состоится 13 апреля в Театре Луны
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Премьера мюзикла «Маяковский» состоится 13 апреля в Театре Луны 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
В Москве представят мюзикл «Маяковский». Премьера состоится 13 апреля в Театре Луны, сообщает "Вечерняя Москва".
В основе мюзикла — оригинальный сценарий, включающий творчество русского поэта, правду и вымысел о его жизни. Авторы попробовали представить, каким был бы Маяковский в наше времяю
"Городской мюзикл «Маяковский» — первый музыкальный спектакль о великом поэте. Даже само звучание фамилии Маяковский для меня магическое. Маяковский — фигура гигантская. Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века", — рассказал режиссер постановки Александр Рыхлов.
Вместе с тем, режиссер поражается, насколько поэт был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен.
Спектакль Театр Луны подготовил совместно с некоммерческой организацией «Музыкальное сердце театра».
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