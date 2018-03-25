Шоу-бизнес решил, что Санкт-Петербургу не хватает «императрицы»

Конкурс для представительниц прекрасной половины человечества пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге. Впервые дамы любого возраста смогут претендовать на титул «Императрица Северной столицы», сообщают инициаторы мероприятия.

В Театре на Коломенской жюри, состоящее из представителей шоу-бизнеса, артистической богемы, спорта и дизайна, выберет обладательницу короны из десятки «самых красивых и талантливых».

Участницам нужно показать себя в танцах, рукоделии, продемонстрировать себя в обычных и свадебных платьях, созданных самостоятельно, творческих презентациях. Также предполагаются выступления известных певцов, музыкантов и танцовщиков.