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Шоу-бизнес решил, что Санкт-Петербургу не хватает «императрицы»
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Шоу-бизнес решил, что Санкт-Петербургу не хватает «императрицы» 

Интересант 1 час назад
Конкурс для представительниц прекрасной половины человечества пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге. Впервые дамы любого возраста смогут претендовать на титул «Императрица Северной столицы», сообщают инициаторы мероприятия.
В Театре на Коломенской жюри, состоящее из представителей шоу-бизнеса, артистической богемы, спорта и дизайна, выберет обладательницу короны из десятки «самых красивых и талантливых».
Участницам нужно показать себя в танцах, рукоделии, продемонстрировать себя в обычных и свадебных платьях, созданных самостоятельно, творческих презентациях. Также предполагаются выступления известных певцов, музыкантов и танцовщиков.
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