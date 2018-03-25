Ещё
Сама скромность: Ляйсан Утяшева оценила новую постановку балета «Анна Каренина» в Большом театре
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сама скромность: Ляйсан Утяшева оценила новую постановку балета «Анна Каренина» в Большом театре 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
На сцене выступила труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
История, знакомая многим, открылась зрителям с новой стороны в неожиданной и очень смелой интерпретации Ноймайера.
Среди зрителей в Большом театре были Эвелина Хромченко, Ляйсан Утяшева, Маргарита Пушкина, Ясмина Муратович, Алена Долецкая, Зельфира Трегулова, Мари Коберидзе, Инга Берман, Татьяна Арно, Николай Усков, Владимир Мухин и другие. Гости смогли не только насладиться новой постановкой балета «Анна Каренина», но и ароматным кофе Nespresso.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
С Нюшей на сцене и с Кридом за кулисами: что ждет гостей фестиваля «Звезды Русского Радио» Было — стало: как сейчас выглядит и чем занимается сыгравшая мужчину в женском теле Мария Берсенева — звезда сериала «Маргоша» Сергей Шнуров спел о талантах Ольги Бузовой
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах2
Как снимался сериал «Золотая орда»40
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни106
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение