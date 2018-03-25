Сама скромность: Ляйсан Утяшева оценила новую постановку балета «Анна Каренина» в Большом театре 

На сцене выступила труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
История, знакомая многим, открылась зрителям с новой стороны в неожиданной и очень смелой интерпретации Ноймайера.
Среди зрителей в Большом театре были Эвелина Хромченко, Ляйсан Утяшева, Маргарита Пушкина, Ясмина Муратович, Алена Долецкая, Зельфира Трегулова, Мари Коберидзе, Инга Берман, Татьяна Арно, Николай Усков, Владимир Мухин и другие. Гости смогли не только насладиться новой постановкой балета «Анна Каренина», но и ароматным кофе Nespresso.
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Фото:Пресс-служба