«Ночь театров» с чертовщинкой: чем удивляли москвичей

Московским театралам минувшей ночью было не до сна. Их ждали десятки интересных постановок. В российской столице прошла традиционная акция «Ночь театров», передает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура

Московский театр мюзикла стирает границы между хореографией и акробатикой. Трюки здесь не просто эффектные приемы — через них актеры раскрывают внутренний мир каждого героя. В «Ночь театров» принято удивлять публику. Однако такого эксперимента, кажется, не ожидал даже самый искушенный зритель.

«Это какая-то компиляция цирка с чем-то. Есть какая-то тайна в этом», — говорит зритель Роман.

Свои двери для зрителей открыли 60 столичных театров. Хочется увидеть все. Однако «Ночь театров» слишком коротка. К тому же многие постановки проходят в одно и то же время.

Самый активный зритель сможет успеть лишь на пару постановок, которые проходят неподалеку друг от друга.

Что творится в старинном особняке в центре столицы? Спектакль с чертовщинкой «Дом 1907» не для слабонервных. Причем театр здесь начинается прямо с порога, чтобы зритель смог полностью погрузиться в атмосферу спектакля.

«Весь дом 1907 состоит из мистики, интриг, все здесь происходит. Иллюзия — это очень интригующая вещь. Не только карты, и люди появляются и исчезают», — говорит иллюзионист, актер Андрей Рэй.

Одними лишь иллюзиями приключение не закончилось. Герои постановки провели для зрителей театрализованную экскурсию по дому. Рассказали о тайнах, которые хранит старинный особняк, и разрешили подсмотреть за тем, что творилось в этих комнатах много лет назад.

«Захватывает дух. Ощущение, что ты находишься на сцене вместе с артистами. Погружение стопроцентное в эту атмосферу. Я вижу слезы на глазах у актрисы. Это сногсшибательно», — говорит зрительница Ксения.

Рассвет для театралов наступил в три часа утра. В это время закончилась последняя постановка «Ночи театров».

«Ночь театров» — это благотвортельная акция, которая проходит в Москве уже пятый раз. Она приурочена к Всемирному дню театра.

По всей России ежегодно проходят несколько ночных акций — как культурных, так и спортивных. Старейшая из них — «Ночь музеев». В этом году она пройдет 19 мая.

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