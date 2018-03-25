Актер Иван Стебунов готовится стать папой

Бывший муж известной актрисы Марины Александровой , 36-летний актер Иван Стебунов , готовится к свадьбе. Более того: мужчина намекнул, что уже в ближайшем будущем планирует стать папой. Об этом мужчина откровенно рассказал в программе «Однажды».

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Какой-то правильный человек появился в моей жизни. Мы, слава Богу, строим дом, и, надеюсь, скоро в этом доме что-то еще зашумит и забегает,

загадочно сообщил Иван Стебунов.

Публикация от Иван Стебунов (@ivan_stebunov) 24 Дек 2015 в 7:38 PST Напомним, с 2008 по 2010 годы Иван Стебунов был женат на Марине Александровой.

После развода у звезды наступил не лучший период в жизни: «Мой ангел-хранитель отвернулся от меня. Он устал меня спасать. Я был и физическом, и в эмоциональном плане не очень хорош в тот момент, в тридцать три года… К себе у меня есть претензия, а к тому, что происходило — нет. Я все заслужил», — честно признался актер. Добавив, что эта «черная полоса» его жизни миновала.

Фото: Instagram @ivan_stebunov

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