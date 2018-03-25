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Актер Иван Стебунов готовится стать папой
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Актер Иван Стебунов готовится стать папой 

Letidor.ru 54 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Бывший муж известной актрисы Марины Александровой, 36-летний актер Иван Стебунов, готовится к свадьбе. Более того: мужчина намекнул, что уже в ближайшем будущем планирует стать папой. Об этом мужчина откровенно рассказал в программе «Однажды».
Новой избранницей актера стала экономист Елена Власова.
Какой-то правильный человек появился в моей жизни. Мы, слава Богу, строим дом, и, надеюсь, скоро в этом доме что-то еще зашумит и забегает,
загадочно сообщил Иван Стебунов.
Публикация от Иван Стебунов (@ivan_stebunov) 24 Дек 2015 в 7:38 PST  Напомним, с 2008 по 2010 годы Иван Стебунов был женат на Марине Александровой.
После развода у звезды наступил не лучший период в жизни: «Мой ангел-хранитель отвернулся от меня. Он устал меня спасать. Я был и физическом, и в эмоциональном плане не очень хорош в тот момент, в тридцать три года… К себе у меня есть претензия, а к тому, что происходило — нет. Я все заслужил», — честно признался актер. Добавив, что эта «черная полоса» его жизни миновала.
Фото: Instagram @ivan_stebunov
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