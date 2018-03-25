Актёр и режиссёр Владимир Машков прокомментировал предложение возглавить «Табакерку», сообщает kp.ru. «Стараюсь не давать необдуманных обещаний. Я человек ответственный, не принимаю быстрых решений», — заявил артист.
По его словам, предложение оказалось для него неожиданным. Как отметил Машков, он не знает нынешнюю «Табакерку», не был в театре десять лет и не знает, что там происходит.
Кроме того, Машков назвал смерть народного артиста СССР Олега Табакова глубочайшей раной.
Ранее актёр, режиссёр, ученик Табакова Сергей Безруков поддержал назначение Сергея Женовача на пост худрука МХТ имени Чехова.