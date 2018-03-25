Машков прокомментировал предложение возглавить «Табакерку»

Актёр и режиссёр Владимир Машков прокомментировал предложение возглавить «Табакерку», сообщает kp.ru . «Стараюсь не давать необдуманных обещаний. Я человек ответственный, не принимаю быстрых решений», — заявил артист.

По его словам, предложение оказалось для него неожиданным. Как отметил Машков, он не знает нынешнюю «Табакерку», не был в театре десять лет и не знает, что там происходит.

Кроме того, Машков назвал смерть народного артиста СССР Олега Табакова глубочайшей раной.