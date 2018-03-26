Машков рассказал, почему не возглавил МХТ

По его словам, подобное предложение ему не поступало, никто не разговаривал с ним на эту тему, а сам он не работал в театре, а занимался лишь своими спектаклями. Кроме того, Машков отметил, что из-за своего характера мог и «не приглянуться» труппе МХТ.

«Я же яростный», — уверен он.

Также артист отметил, что он «одержимый», а этому не все могут «соответствовать», в том числе сам Табаков, который «с трудом выдерживал» его.

Кроме того, Машков объяснил, почему пока не принял предложение возглавить «Табакерку» — театр-студию под руководством Табакова. По его словам, он — ответственный человек, не принимает быстрых решений и старается избегать необдуманных обещаний.