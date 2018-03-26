Машков рассказал, почему не возглавил МХТ 

Актер Владимир Машков рассказал «Комсомольской правде», почему после смерти Олега Табакова не занял пост худрука МХТ имени Чехова.
По его словам, подобное предложение ему не поступало, никто не разговаривал с ним на эту тему, а сам он не работал в театре, а занимался лишь своими спектаклями. Кроме того, Машков отметил, что из-за своего характера мог и «не приглянуться» труппе МХТ.
«Я же яростный», — уверен он.
Также артист отметил, что он «одержимый», а этому не все могут «соответствовать», в том числе сам Табаков, который «с трудом выдерживал» его.
Кроме того, Машков объяснил, почему пока не принял предложение возглавить «Табакерку» — театр-студию под руководством Табакова. По его словам, он — ответственный человек, не принимает быстрых решений и старается избегать необдуманных обещаний.
«Для меня это предложение неожиданно», — подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщили, что Министерство культуры России приняло решение назначить художественным руководителем Московского Художественного театра режиссера Сергея Женовача.