Премьера мюзикла «Маяковский» пройдет в Москве в апреле

Премьера городского мюзикла «Маяковский» состоится на сцене столичного Театра Луны 13 апреля. Спектакль стал совместным проектом некоммерческой организации «Музыкальное сердце театра» и Театра Луны.

Литературная основа постановки — оригинальный сценарий, включающий как творческое наследие поэта, так и правду и вымысел о его жизни. Премьера приурочена к 125-летнему юбилею Маяковского, который будет отмечаться 19 июля 2018 года.

Презентация проекта состоялась 27 февраля в рамках художественной акции, посвященной 100-летию битвы за звание «короля поэтов» между Владимиром Маяковским и Игорем Северянином . Историческую реконструкцию этого события устроили в вестибюле станции метро «Маяковская».