Премьера мюзикла «Маяковский» пройдет в Москве в апреле 

Премьера городского мюзикла «Маяковский» состоится на сцене столичного Театра Луны 13 апреля. Спектакль стал совместным проектом некоммерческой организации «Музыкальное сердце театра» и Театра Луны.
Литературная основа постановки — оригинальный сценарий, включающий как творческое наследие поэта, так и правду и вымысел о его жизни. Премьера приурочена к 125-летнему юбилею Маяковского, который будет отмечаться 19 июля 2018 года.
Презентация проекта состоялась 27 февраля в рамках художественной акции, посвященной 100-летию битвы за звание «короля поэтов» между Владимиром Маяковским и Игорем Северянином. Историческую реконструкцию этого события устроили в вестибюле станции метро «Маяковская».
«Городской мюзикл «Маяковский» — первый музыкальный спектакль о великом поэте, — рассказал режиссер постановки Александр Рыхлов, — Маяковский — фигура гигантская. Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века. При этом я поражен, насколько этот огромный человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен».
Хореографом мюзикла стала Жанна Шмакова, музыку написал композитор Алексей Шошев, продюсер — Дмитрий Калантаров.