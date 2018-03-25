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В Москве готовится премьера городского мюзикла «Маяковский»
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В Москве готовится премьера городского мюзикла «Маяковский» 

На Западе Москвы 22 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
13 апреля в Москве на сцене Театра Луны состоится премьера мюзикла «Маяковский», подготовленный совместно с организацией «Музыкальное сердце театра». В основу сценария мюзикла легли стихи В. Маяковского. Сообщается, что в спектакле будут использоваться как реальные истории из жизни поэта, так и вымышленные.
В 2018 году всё литературное сообщество будет отмечать юбилей одного из самых необычных поэтов прошлого века. 19 июля исполнится 125 лет со дня рождения Маяковского, и анонсированный мюзикл станет очередной попыткой понять творчество поэта, переосмыслить озвученные им идеи, посмотреть на жизненный путь, учитывая то, чем закончился 20 век. Одновременно авторы и артисты попробуют найти и осознать образ Маяковского нашего времени.
Как отметил режиссер Александр Рыхлов, Маяковский был нечто большим, чем великим пролетарским поэтом — «Это не только литературный столп, он вообще Человечище ХХ века».
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