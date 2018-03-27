Путин пообещал жителям Кемерово провести тщательное расследование трагедии

Президент России Владимир Путин во время своей поездки в Кемерово провел во вторник, 27 марта, незапланированную встречу с группой горожан, которые высказывали недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «Интерфакс».

Путин сказал собравшимся, что сомневаться в официальных данных по числу погибших нет смысла. Президент порекомендовал не верить информации зачастую недостоверной, которая распространяется в соцсетях.

Сегодня во время совещания в областной администрации на площади около здания собралось несколько тысяч человек. Собравшиеся высказывали недоверие к цифрам жертв, которые были официально озвучены, а также требовали отставки чиновников. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Как отмечает агенство, прибывший в Кемерово Путин, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой граждан и приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с ними.

«Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?» — задал президент вопрос главе города. Тот в ответ сказал, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не занимал эту должность. В то же время, по словам мэра, последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

«Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», — возмутился глава российского государства.

Президент заверил собравшихся граждан, в числе которых находились родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания. «Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — сказал Путин.