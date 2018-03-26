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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек
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В ликвидации последствий пожара в Кемерово участвуют более 600 человек
РИА Новости
18 минут назад
Фото:
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. К ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО ПРИВЛЕЧЕНЫ БОЛЕЕ 660 ЧЕЛОВЕК — НЦУКС
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