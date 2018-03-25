Ольга Дроздова: Я очень хочу, чтобы через несколько лет мне не было стыдно перед женой сына

Еще одним поводом для общения с актрисой стала премьера спектакля «Мамаша Кураж» на сцене «Певцов-театр», где Дроздова сыграла главную роль.

— Ольга, почему для постановки была выбрана именно эта пьеса Бертольда Брехта

— Исключительно для того, чтобы играли наши выпускники, чтобы на них пошел зритель. Режиссер Дмитрий Акриш полгода работал с нашими студентами, чтобы выбрать материал для спектакля, и остановился на «Мамаше Кураж». Я раньше не играла Брехта и даже не была его поклонницей. Более того, драматургия Брехта — не совсем моя форма общения со зрителем. Но режиссер умудрился как-то меня растормошить, и я согласилась. Даже стала чувствовать себя в роли мамаши Кураж комфортно.

— «Мамаша Кураж» — жесткий спектакль. Не боялись, что достаточно радикальная форма постановки может вызвать у зрителя неоднозначные чувства, вплоть до неприятия?

— К сожалению, до современной молодежи иначе трудно достучаться. Ее ничем не прошибешь. Моя героиня в «Мамаше Кураж» родилась во время войны, и на протяжении всей ее жизни идет война. Вот и в мире — бесконечная война, многие поколения людей не знают, что такое мир. Разве мои ровесники жили без войны? Сначала была холодная война. А когда рухнула Берлинская стена, в стране началась криминальная вой на… И нет иного способа донести до молодежи, что война — это ужас, кроме как «обухом по голове».

— Вы красивая женщина, а играете бродягу, у которой уже нет возраста…

— И это прекрасно. Я не идентифицирую себя с моими героинями. Исключение — спектакли по Чехову. В них я чувствую себя и героиней, и Ольгой Дроздовой. В спектакле Галины Волчек «Три сестры» я и живу, и играю.

— Актер Михаил Горевой, который играл на сцене «Современника», в интервью «ВМ» сказал, что с некоторых пор является противником репертуарного театра, считая, что там много консервативного, вымученного, отжившего свой век. А как считаете вы?

— Я работаю в репертуарном театре, которым руководит Галина Волчек, и никогда не сделаю ничего, что сможет огорчить ее или нанести вред театру, которому она и все мы, ее артисты, служим. Русскому репертуарному театру. Мне кажется, «Современнику» удается оправдывать свое название и жить в ногу со временем. Я готова в «Современнике» даже полы мыть. Серьезно.

— Галина Волчек, вспоминая Олега Ефремова , сказала, что у него никогда не было звездности, тогда как у молодых артистов звездность возникает с первой большой ролью. А вы не страдали звездной болезнью?

— Я «выздоровела» еще до переезда в Москву. Я работала в Свердловске и играла главную роль в Театре драмы, и снималась в кино, в общем, была очень «крутая». За съемочный день получала 7 рублей 50 копеек, и это, по советским меркам, были нормальные деньги.

— А вы помните, что купили на первый гонорар?

— Помню, что отправляла деньги маме. У нее тогда был трудный период в жизни, и я помогала.

— Вашему браку с Дмитрием Певцовым многие по-доброму завидуют. В чем секрет его долговечности?

— Знаете, я сейчас воспитываю для какой-то женщины мужа и делаю все, чтобы наш сын Елисей вырос хорошим семьянином, отцом и порядочным человеком. Так воспитывали и Диму — для семьи. Я хочу, чтобы через несколько лет мне не было стыдно перед женой сына, чтобы она не упрекнула меня ни в чем. А Диму мама до сих пор воспитывает. Так что все зависит от матери.