Перемешаны наши дыханья, перепутаны наши следы 

Врачи часто становятся писателями и драматургами. Антон Чехов, Михаил Булгаков… Или совсем уж близкий к нам по времени Григорий Горин.
Вот автор нового спектакля «Тайные встречи» Театра на Покровке драматург Зинаида Битарова работала когда-то врачом телефонной «Службы доверия». Совсем как Марина — главная героиня ее пьесы.
Марина (актриса Юлия Ромашина) одинока и обладает набором собственных проблем. Она прекрасно осознает, что работа психологом не освобождает ее от необходимости строить отношения с властной матерью и влюбленным в нее приятелем Юрием (Евгений Булдаков). Тот в третий раз делает Марии предложение руки и сердца, да только вот жить им вместе негде, потому что… В спектакле режиссера Геннадия Шапошникова переплетение судеб более всего напоминает причудливые картины калейдоскопа.
Звонит по «телефону доверия» известный писатель (Александр Борисов), который не хочет называть своего имени, потому что оно на слуху. Женщины у него есть, да только доверия к ним нет. Зато претензий — хоть отбавляй! Даже по телефону способен усмотреть он в бедной Марии ее «спесь и менторство». Куда уж тут — строить отношения с дамами и собственной дочерью! Обращается к Марии за помощью соседка Аня (Екатерина Петрова), брак которой дает ощутимую течь. Но признаться в нелюбви к мужу она не спешит, всячески лакируя действительность.
Накрывает время от времени чувством вины Милу (Катарина Погорелова), которая считает себя виновной в смерти своей экстравагантной подруги.
Судьбы, судьбы, судьбы… Марина стремится помочь, угадать, что стоит за тревожным молчанием в телефонной трубке.
Как зуммер в ночи, прорезая пространство, плывут телефонные гудки. Тревожность ночи подчеркивается световым решением и графичностью сценографии, созданной талантом художника Виктора Герасименко — черный прямоугольник сцены с яркой вспыхивающей рамой, пятно красного пианино и светлая, как маяк в ночи, будка Телефона Доверия.
А кажущаяся случайность «тайных встреч» философским росчерком режиссера Шапошникова кольцуется в большое замысловатое полотно нашей жизни.
Как там у Евтушенко: «Перемешаны наши дыханья, перепутаны наши следы…»