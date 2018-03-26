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Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля
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Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорвала спектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.
В своих соцсетях Юлия призналась, что перед выходом на сцену внезапно почувствовала себя плохо. Взволнованные коллеги вызвали артистке скорую помощь, после чего под капельницей она провела несколько часов.
"Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", — оправдывалась за отмену спектакля Юлия.
Также актриса извинилась перед поклонниками, которые не смогли увидеть постановку с ее участием. «Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль „Солнечной Линии“, — искренне повинилась Пересильд.
В конце сообщения актриса поблагодарила всех тех, кто через коллег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. „Спасибо многим из вас, кто передавали цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно, до слез… Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает…“, — посетовала селебрити.
Добавим, что раннее Dni.Ru сообщили тревожные вести о здоровье звезды юмористического шоу „6 кадров“ Федоре Добронравове. Вследствие перенесенного инсульта у артиста нарушилась речь и онемело лицо, а позже выяснилось, что ему сделали экстренную операцию. Сослуживцы утверждают, что актер идет на поправку и через пару недель приступит к работе. Друг и коллега знаменитости Сергей Дорогов уверяет, что Федор идет на поправку, чувствует себя бодрее, а врачи заметили положительную динамику.
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