Юлия Пересильд легла под капельницу вместо спектакля

Российская актриса театра и кино Юлия Пересильд сорвала спектакль в столичном театре. Всему виной состояние здоровья звезды.

В своих соцсетях Юлия призналась, что перед выходом на сцену внезапно почувствовала себя плохо. Взволнованные коллеги вызвали артистке скорую помощь, после чего под капельницей она провела несколько часов.

"Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то еще с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело", — оправдывалась за отмену спектакля Юлия.

Также актриса извинилась перед поклонниками, которые не смогли увидеть постановку с ее участием. «Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль „Солнечной Линии“, — искренне повинилась Пересильд.

В конце сообщения актриса поблагодарила всех тех, кто через коллег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления. „Спасибо многим из вас, кто передавали цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно, до слез… Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает…“, — посетовала селебрити.