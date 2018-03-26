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Юлия Пересильд сорвала спектакль из-за проблем со здоровьем
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Юлия Пересильд сорвала спектакль из-за проблем со здоровьем 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В минувшее воскресенье Юлия Пересильд должна была выступить перед зрителями в спектакле «Солнечная линия», однако постановка была внезапно отменена. Дело в том, что актрисе внезапно стало плохо, ей вызвали скорую помощь, под капельницей она провела несколько часов.
«Простите меня, дорогие зрители, за то, что пришлось вчера отменить второй спектакль «Солнечной Линии». Мне очень грустно от этого самой. Но вчера я даже встать не могла, упало давление, все болело, я отравилась. Первый спектакль как-то ещё с уколом отыграла, а на второй просто не смогла встать. Уже и в конце первого повело», — сообщила Юлия и поблагодарила всех тех, кто через коллег передал ей цветы и пожелал скорейшего выздоровления.
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"Простите, понимаю, как это неприятно, приходишь, готовишься и вот тебе на… Спасибо многим из вас, кто передавал цветы, пока лежала под капельницей в театре, это конечно, до слез. Эти вот ромашки Маринка Александрова передала.. Ну вот и на старуху бывает проруха. Бывает», — отметила Пересильд.
Напомним, что ранее был госпитализирован актер Федор Добронравов. Мужчине также стало плохо во время спектакля. К счастью, коллеги смогли вовремя определить у артиста инсульт, его доставили в больницу, где оказали необходимую помощь и провели соответствующую операцию.
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