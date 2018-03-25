Медведев поздравил коллектив Тюменского театра с юбилеем

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости . Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Тюменского Большого драматического театра с его 160-летием, назвав театр одним из самых больших и красивых культурных центров в России.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 160-летием со дня основания знаменитого Тюменского Большого драматического театра. Ваша история и богатые традиции создавались многими замечательными режиссёрами и актёрами, работавшими здесь в разное время. Сегодня Тюменский театр — признанный культурный центр, один из самых больших и красивых в стране", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Как отметил Медведев, современные технические возможности позволяют ставить на сцене Тюменского театра уникальные спектакли, воплощать режиссёрские замыслы. По его словам, на подмостках театра в классических и современных пьесах блистают известные мастера и начинающие артисты.

"Ваши постановки отмечены престижными театральными наградами. Они становятся заметным событием на фестивалях. И где бы вы ни играли, в родном театре или на гастролях, поклонники театрального искусства всегда встречают вас овациями", — добавил премьер-министр, пожелав коллективу театра новых успехов, интересных проектов и постановок, больших творческих удач и всего наилучшего.