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Медведев поздравил коллектив Тюменского театра с юбилеем
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Медведев поздравил коллектив Тюменского театра с юбилеем 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Тюменского Большого драматического театра с его 160-летием, назвав театр одним из самых больших и красивых культурных центров в России.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 160-летием со дня основания знаменитого Тюменского Большого драматического театра. Ваша история и богатые традиции создавались многими замечательными режиссёрами и актёрами, работавшими здесь в разное время. Сегодня Тюменский театр — признанный культурный центр, один из самых больших и красивых в стране", — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.
Как отметил Медведев, современные технические возможности позволяют ставить на сцене Тюменского театра уникальные спектакли, воплощать режиссёрские замыслы. По его словам, на подмостках театра в классических и современных пьесах блистают известные мастера и начинающие артисты.
"Ваши постановки отмечены престижными театральными наградами. Они становятся заметным событием на фестивалях. И где бы вы ни играли, в родном театре или на гастролях, поклонники театрального искусства всегда встречают вас овациями", — добавил премьер-министр, пожелав коллективу театра новых успехов, интересных проектов и постановок, больших творческих удач и всего наилучшего.
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