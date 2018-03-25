Объявлены номинанты на театральную премию «Тантана»

В этом году на премию за творческие достижения в области театрального искусства в 11 номинациях по мнению комиссии «Тантаны» претендуют 13 коллективов. А мы вспоминаем, про кого из них мы писали.

Это три спектакля театра имени Камала: «Әтәч менгән читәнгә» («Взлетел петух на плетень») Аяза Гилязова , «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак») Ильдара Юзеева , «Килмешәк» («Пришлый») Сюмбель Гаффаровой. При этом — ни одной номинации для «Миркәй һәм Айсылу».

Это спектакль театра имени Кариева «Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте» («Удивительное путешествие кролика Эдварда»).

Это спектакль «Әлиф» («Алиф») также Имамутдинова. Удивительно, но он из четырех номинантов музыкальной категории премии, где теперь с театром оперы и балета соседствует Зеленодольский музыкальный театр и фонд Sforzando.

Также среди отмеченных — «Угол» и его «Индивиды и атомарные предложения».

Победителей объявят на торжественной церемонии в день театра 27 марта.