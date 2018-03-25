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Объявлены номинанты на театральную премию «Тантана»
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Объявлены номинанты на театральную премию «Тантана» 

Собака 20 минут назад
Фото: Собака
В этом году на премию за творческие достижения в области театрального искусства в 11 номинациях по мнению комиссии «Тантаны» претендуют 13 коллективов. А мы вспоминаем, про кого из них мы писали.
Это три спектакля театра имени Камала: «Әтәч менгән читәнгә» («Взлетел петух на плетень») Аяза Гилязова, «Ак калфагым төшердем кулдан» («Мой белый калфак») Ильдара Юзеева, «Килмешәк» («Пришлый») Сюмбель Гаффаровой. При этом — ни одной номинации для «Миркәй һәм Айсылу».
Это спектакль театра имени Кариева «Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте» («Удивительное путешествие кролика Эдварда»).
Это спектакли казанского ТЮЗа — «Я считаю до пяти» (режиссер Ильгиз Зайниев), второй — «Нос» Гоголя (режиссер Туфан Имамутдинов). Интересно, что «Господина Ибрагима» комиссия обошла.
Это спектакль «Әлиф» («Алиф») также Имамутдинова. Удивительно, но он из четырех номинантов музыкальной категории премии, где теперь с театром оперы и балета соседствует Зеленодольский музыкальный театр и фонд Sforzando.
Также среди отмеченных — «Угол» и его «Индивиды и атомарные предложения».
Победителей объявят на торжественной церемонии в день театра 27 марта.
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