Более 35 тысяч человек посетили Московский культурный форум за два дня 

В воскресенье гостей ждет насыщенная развлекательная программа: встреча с Романом Карцевым и Михаилом Жванецким, театрально-поэтическое представление к 125-летию Владимира Маяковского «Площадь революции, 17», а также «Зоочтения Московского зоопарка».
Народный артист России Иосиф Райхельгауз, народная артистка России Илзе Лиепа, актриса МХТ имени А. П. Чехова Ксения Лаврова-Глинка, актер Павел Майков, певец Петр Налич и телеведущая Елена Ханга прочитают литературные произведения, посвященные животным.
Ценители джаза смогут насладиться живой музыкой на концерте Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра при участии Олега Аккуратова.
Кроме того, гости форума побывают на творческой встрече с артистом эстрады Романом Карцевым и заслуженным артистом России Михаилом Жванецким. Во встрече примет участие Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Завершится форум большим бесплатным концерт, посвященном 20-летию со дня основания Московской дирекции массовых мероприятий. Зрители увидят выступления заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, певца Сергея Лазарева, Национального русского балета «Возрождение», оперной певицы Агунды Кулаевой, группы «Кватро», Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», арт-проекта «ТенорА ХХI века», детского музыкального театра «Домисолька» в сопровождении DJ Groove, группы Two Siberians, солиста группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева и других.
III Московский культурный форум стартовал 23 марта в Центральном выставочном зале «Манежа». В программе более 800 мероприятий: мастер-классов, театральных постановок, концертов, дискуссий и творческих встреч.