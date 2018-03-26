Кто родился 26 марта

Григорий Петрович Ледков (49 лет), член Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Работал в администрации Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Был заместителем председателя Тазовской районной думы. Избирался депутатом Госдумы VI созыва. С 2013 года Григорий Ледков возглавляет Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

А ещё в этот день родились:

Махмуд Аббас (83 года), президент Государства Палестина. В 1950-х годах вместе с Ясиром Арафатом участвовал в создании организации ФАТХ (Движение за освобождение Палестины), ставшей впоследствии ядром Организации Освобождения Палестины. Занимал пост премьер-министра Палестинский автономии. После смерти Арафата был избран главой Палестинской национальной администрации (с 2013 года — Государство Палестина).