Ещё
Только Путин может это решить: Садальский рассказал о скандале с преемником Табакова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Только Путин может это решить: Садальский рассказал о скандале с преемником Табакова 

Газета Кемерова 7 часов назад
Актёр Станислав Садальский написал в Instagram о разногласиях в МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого 18 лет был Олег Табаков. Его преемником стал режиссёр, лауреат «Золотой маски» и основатель «Студии театрального искусства» 60-летний Сергей Женовач. — Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ. Дескать, не хотим нового режиссёра Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как и все остальные проблемы. Спросили: а кто же письмо отнесёт Путину? Да он же и отнесёт. А что, Путин и назначениями режиссёров теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься, — написал Садальский. По его словам, «теперь Хабенский в неловком положении». — Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актёры письмо не подписали, — резюмировал Садальский. Напомним, Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Во время его болезни театром руководил его первый заместитель — актёр и режиссёр Юрий Кравец. Фото: соцсети
Это неполный текст новости
Газета Кемерова: последние новости
Более 660 человек участвуют в тушении пожара и поисковой операции в кемеровском ТЦ Венгерские хореографы проведут мастер-классы в Кузбассе Опубликованы подробности смерти Олега Табакова
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории6
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение