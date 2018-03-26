Только Путин может это решить: Садальский рассказал о скандале с преемником Табакова 

Актёр Станислав Садальский написал в Instagram о разногласиях в МХТ им. Чехова, художественным руководителем которого 18 лет был Олег Табаков. Его преемником стал режиссёр, лауреат «Золотой маски» и основатель «Студии театрального искусства» 60-летний Сергей Женовач. — Сегодня в МХТ директор театра Кравец и ректор Золотовицкий собрали всех за тем, чтобы артисты подписали коллективное письмо на имя президента РФ. Дескать, не хотим нового режиссёра Сергея Женовача, хотим Хабенского! Только Путин может решить этот вопрос. Как и все остальные проблемы. Спросили: а кто же письмо отнесёт Путину? Да он же и отнесёт. А что, Путин и назначениями режиссёров теперь занимается? Поэтому в стране и свалками некому заниматься, — написал Садальский. По его словам, «теперь Хабенский в неловком положении». — Видимо, Кравец с Золотовицким боятся за свои места и не уверены в завтрашнем дне. Что интересно, актёры письмо не подписали, — резюмировал Садальский. Напомним, Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Во время его болезни театром руководил его первый заместитель — актёр и режиссёр Юрий Кравец. Фото: соцсети
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