5 вечеров в Екатеринбурге: где спеть с Ольгой Бузовой и пообщаться с героем «Денискиных рассказов»

На этой неделе в Екатеринбург приедут рэперы, поп-исполнители и рокеры на любой вкус. Мегапопулярная сейчас звезда «Дома-2» Ольга Бузова споёт свой хит «Мало половин» (и, наверняка, что-то ещё), Ёлка улетит вместе со зрителями куда-нибудь на большом воздушном шаре, а Мот просто очарует всех своим речитативом.

Для тех, кто любит досуг поинтеллектуальней, — вечер одноактных балетов и встреча с писателем Денисом Драгунским

Обо всём подробнее рассказываем в нашем обзоре событий недели.

Понедельник, 26 марта Подпеваем Ёлке

В Екатеринбурге выступит одна из самых позитивных певиц нашей эстрады — Ёлка. Её лёгким и жизнеутверждающим песням так и хочется подпевать. На предстоящем концерте вы услышите и «Прованс» и «Около тебя», а может, и полетаете «На большом воздушном шаре». В любом случае, впечатления от встречи с Ёлкой будут незабываемыми, обещают организаторы концерта.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 26 марта в 19:00 Сколько стоит: 1800–3900 рублей

Вторник, 27 марта Смотрим одноактные балеты

В Екатеринбургском театре оперы и балета — внеплановая премьера. Вечер одноактных балетов Made in Ural. Зрители увидят три произведения. Первое — это па-де-де «Увертюра» на музыку Антонио Сальери от солиста балета Игоря Булыцына . Второе — «Любовные песни» на музыку Брамса — первая большая работа на Урале Антона Пимонова , лауреата премии «Золотая маска 2017». Третье — «Консерватория» в хореографии датского балетмейстера Августа Бурнонвиля — классический шедевр, пример строгой академичности. Это один из самых старых балетов, датируемый 1848 годом. Екатеринбургский театр покажет зрителям только самую интересную его часть — дивертисмент, представляющий собой урок классического танца. Увидеть в театрализованной форме, как артисты шлифуют свое мастерство в балетных залах, наверняка будет любопытно каждому.

Где: Екатеринбургский театр оперы и балета (пр. Ленина, 46а) Когда: 27 марта в 18:30 Сколько стоит: 200–2000 рублей

Среда, 28 марта Слушаем рэп от Мота

Матвей Мельников более известен по псевдонимом Мот. Его увлечение хип-хопом началось в 9-м классе, а сейчас он — один из самых популярных рэперов страны. Презентация его пятого по счету альбома «Наизнанку» проходила на самых больших площадках Питера и Москвы. В среду он даст большой концерт в Екатеринбурге.

Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) Когда: 28 марта в 19:00 Сколько стоит: 1200–4500 рублей

Четверг, 29 марта Вспоминаем «Денискины рассказы»

В Екатеринбург приедет Денис Драгунский — сын детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского и прототип героя его «Денискиных рассказов». Сам «Дениска» сейчас — признанный мастер коротких рассказов, многие из которых — это целые романы или даже сериалы, спрессованные до двух страничек динамичного текста. Денис Драгунский — создатель собственного уникального жанра: он пишет микроновеллы, философские притчи в стиле iPhone. Это короткие и понятные истории, живые и объемные характеры, разнообразные жизненные ситуации. Пообщаться с ним можно будет на творческой встрече в четверг.

Где: Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 29 марта в 20:00 Сколько стоит: 1000–1300 рублей

Пятница, 30 марта Ждём скандалов от Ольги Бузовой В эту пятницу в Екатеринбурге выступит одна из самых скандальных певиц современности в России — Ольга Бузова. Её стремительно выросшая популярность одних возмущает, других смешит, третьих приводит в восторг. Но, так или иначе, её «Мало половин» слышали, кажется, вообще все. Её концерты нередко заканчиваются каким-то скандалами, посмотрим, произойдёт ли это в Екатеринбурге.

Где: Tele-Club (ул. Карьерная, 16) Когда: 30 марта в 19:30 Сколько стоит: 1300–5000 рублей

Больше интересных событий вы найдёте в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на март.