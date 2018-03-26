Пять вечеров: с весёлыми и находчивыми, с ангелами и современными композиторами

Понедельник, 26 марта

На рубеже XIX-XX веков известные писатели, художники, музыканты фотографировались часто и с удовольствием. В числе фотографов, снимавших Горького, был и Максим Петрович Дмитриев , признанный мастер отечественной фотопублицистики, которого с Горьким связывали дружеские отношения. В экспозиции представлены фотографии, созданные в различные периоды жизни Максима Горького, в России и за ее пределами. Представленные портреты показывают очень разного Горького: от романтического юноши до маститого автора и главы соцреализма. Немалое место на выставке отведено семейному, дружескому и творческому окружению писателя, фотографии со спектаклей и кадры со съемок художественных фильмов «Мать», «Васса», «Жизнь Клима Самгина», проходивших в Горьком и Горьковской области в советское время. (0+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, д.9А.

Во сколько: 17:00-18:00.

Цена: вход на открытие свободный.

Фестиваль КВН 2018

Всех любителей юмора приглашаем на большую игра КВН — старт сезона официальной Региональной лиги КВН «Нижний Новгород». В гала-концерте примут участие лучшие команды КВН региона, а также гости из Перми, Ижевска, Москвы, Чебоксар, Кирова и других городов России. Более 30-ти команд КВН, именитое жюри, лучшие актуальные шутки. (12+)

Где: ТЮЗ, ул. Максима Горького, 145.

Во сколько: 19:00.

Цена: 250-450 руб.

Вторник, 27 марта

Музыка молодых

Ценителям классической музыки придётся по душе открытый концерт талантливых композиторов, воспитанников Нижегородской консерватории, среди которых и лауреаты всероссийских и международных конкурсов — Игорь Жоховский, Данила Киселёв, Екатерина Лежнева, Екатерина Суворкина и другие. Произведения молодых авторов исполнят и они сами, и многочисленные музыканты. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал.

Во сколько: 19:00.

Цена: вход свободный.

Спектакль «Прекрасное далёко»

Есть ли жизнь после смерти? Нам кажется, что есть. В той жизни все — АНГЕЛЫ. Живут себе, работают. Работу выбирают по душе, не воюют, потому что места много, всем хватает, летают себе, песни поют, пироги пекут. Вот только ощущение времени теряется и обратно очень хочется… На СВОБОДУ. Ангелы нашу жизнь СВОБОДОЙ называют… А мужчины там есть? А женщины? А любовь?.. Приходите на спектакль разбираться.

Спектакль — победитель фестиваля «Школа Современного Театра 2017». (12+)

Где: Дом актёра, ул. Пискунова, д10.

Во сколько: 19:00.

Цена: 400 руб.

Среда, 28 марта

Путешествие по звёздному небу «Зодиакальный круг»

Созвездия, на фоне которых в течение года проходит видимый путь Солнца на небесной сфере, были выделены в особую группу — зодиакальные созвездия. Во время путешествия вы узнаете, как их найти и в какое время лучше наблюдать на звёздном небе, какие яркие звезды можно увидеть в этих созвездиях. Также можно будет научиться работать с подвижной картой звездного неба во время необычного мастер-класса «Твоё созвездие». (12+)

Где: Нижегородский планетарий, ул. Революционная, д.20.

Во сколько: 18:30.

Цена: 150 руб.

Четверг, 29 марта

THE RASMUS

Любители зарубежного рока трепещут от нетерпения — к нам едет всемирно известная финская группа The Rasmus! Российский тур коллектива станет по-настоящему национальным — география выступлений простирается от Владивостока до Калининграда. В Нижнем Новгороде музыканты представят и свои самые известные композиции, и новинки, которые вошли в их новый альбом. (12+)

Где: MILO CONCERT HALL, ул. Родионова, д. 4. Во сколько: 19:00.

Цена: 1800–3500 руб.

Фильм «На дне»

29 марта, в последний день Областного фестиваля «Горький: линия кино» будет показан фильм французского режиссера, яркого представителя «поэтического реализма в кино» Жана Ренуара — киноверсия самой знаменитой пьесы Горького — «На дне» (Франция, 1936). Фильм стал первым лауреатом премии Луи Деллюка, а в главной роли в нём снялся Жан Габен . Гостем закрытия фестиваля станет Серж Роле, профессор Университета им. Шарля де Голля (Франция, г. Лилль), участник «Горьковских чтений». (12+)

Где: ЦК «Рекород», ул. Пискунова, д.11.

Во сколько: 18:00.

Цена: вход свободный.

Пятница, 30 марта

Спектакль «Кодекс курильщика»

Премьерный спектакль этого года, «Кодекс курильщика» — одна из самых резонансных и популярных постановок ЦТМ. Это новая форма, это новая драма, это откровенный разговор о том, чего принято не замечать в нашем обществе, что принято игнорировать. Это исследование феномена страсти к насилию в современном обществе (в семье и на улице).

После спектакля будет обсуждение сюжета с актёрами. Приходите смотреть и обсуждать. (18+)

Где: Центр театрального мастерства, ул. Варварская, д.32.

Во сколько: 19:00.

Цена: 500 руб.