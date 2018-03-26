Асмус и Ткаченко исполнят главные роли в новом спектакле Максима Диденко 

Совместный проект Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана — спектакль «Текст» — поставит на сцене одного из старейших театров столицы режиссер Максим Диденко. Премьерные показы состоятся 15 и 16 мая 2018 года.
«Текст» — первая постановка по роману Дмитрия Глуховского, повествующая о нескольких днях из жизни студента-филолога, вернувшегося в Москву после тюрьмы. За время его отсутствия технологии изменили отношения людей, телефон стал вторым «я» человека. На сцене этот гаджет станет полноценным героем истории наравне с реальными актерами. А незримый «Достоевский» — именно с его романами сравнивают последний текст Глуховского — перевернет представление зрителя о добре, зле и возмездии. Жанр спектакля его создатели определяют как «кибернуар» — эксперимент на стыке надрывного французского и американского сверхреалистичного кино пятидесятых и визионерских романов о тотальном проникновении технологий в человеческую природу и жизнь, получивших название «киберпанк».
По словам Диденко, «Текст» — отражение современной России и сегодняшнего мира: несбалансированного, противоречивого, многослойного, иногда тягостного и мрачного, но не безнадежного и, самое главное, заостренно современного. «Самым важным в этом спектакле с детективным и захватывающим сюжетом будет отражение времени. Это такая метафора — жизнь внутри мобильного телефона, — говорит режиссер-постановщик Максим Диденко. — Из-за него герой как бы отстраняется от своей жизни. С его помощью один человек проживает жизнь другого, причём, жизнь убитого им врага. Это абсолютно интернациональная история ухода от жизни в маленький черный квадратик. Тема совмещения живого действия с цифровым». «Те спектакли Максима Диденко, которые я видел, меня удивили, — говорит Дмитрий Глуховский. — Я не думал, что в формальном пространстве театра можно так бесчинствовать. Поэтому „Текст“ Максиму доверяю с легким сердцем: пускай делает с ним, что хочет». Для воплощения идеи спектакля было придумано пространство, состоящее из экранов, которые позволяют совмещать проекционное изображение с живым планом. Черный экран, металлические сетки, люди, пронизанные яркими лучами прожекторов, и, как примета времени, дрон, в полете снимающий все происходящее. «Мы вместе с художником Галей Солодовниковой придумали пространство, состоящее из полупрозрачных экранов, позволяющих совмещать проекционное изображение с живым планом, — говорит Диденко. — Эту технологию мы уже использовали в спектакле „Цирк“. С технической точки зрения „Текст“ очень интересен». Видеорежиссеры спектакля Олег Михайлов и Илья Старилов «планируют взять эстетику московских спальных районов, обратную сторону фасадов, показать изнанку гламура и фешенебельной жизни». Музыку для спектакля написал композитор Александр Карпов, который уже сотрудничал с Максимом Диденко — вместе они создали спектакль «Я здесь» по произведениям представителя московского концептуализма Льва Рубинштейна и постановку «10 дней, которые потрясли мир». По словам продюсера спектакля Леонида Робермана, «Текст» — это эксперимент в области соотношения человека с огромным мегаполисом, и его смело можно назвать одним из самых дорогостоящих театральных проектов нынешнего сезона.
Режиссер-постановщик — Максим ДИДЕНКО Художник-постановщик — Галина СОЛОДОВНИКОВА Композитор — Александр КАРПОВ Хореограф — Ирина ГА Видеорежиссеры — Олег МИХАЙЛОВ и Илья СТАРИЛОВ В ролях: Дмитрий АКРИШ, Кристина АСМУС, заслуженный артист России Владимир ЗАЙЦЕВ, Алексей КАНИЧЕВ, Александр КУДИН, Илья МАЛАНИН, заслуженная артистка России Ольга МАТУШКИНА, Дарья МЕЛЬНИКОВА, заслуженная артистка России Елена СИЛИНА, Артем ТКАЧЕНКО, Егор ХАРЛАМОВ, Артем ЦУКАНОВ, народный артист России Алексей ШЕЙНИН.