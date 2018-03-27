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Более 1,3 млрд руб. заработали федеральные театры от продажи билетов в январе-феврале
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Более 1,3 млрд руб. заработали федеральные театры от продажи билетов в январе-феврале 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИАМО
Федеральные театры заработали от продажи билетов за январь-февраль 2018 г. более 1,3 млрд руб. Об этом журналистам сообщил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.
«Показатели федеральных театров за январь-февраль этого года — объем продаж более 1,3 млрд руб., средняя стоимость одного посещения составила более 1,6 тыс. руб.», — сказал А. Журавский.
Он также добавил, что в тройку лидеров федеральных театров по выручке в январе-феврале 2018 г. вошли Большой театр, Мариинский театр, Театр им. Е. Вахтангова. По посещаемости Мариинский театр обогнал Большой театр.
«По количеству посетителей Мариинский театр опережает Большой театр, это означает, что стоимость билета Большого театра существенно превышает стоимость среднего билета Мариинского театра», — отметил А. Журавский.
Он пояснил, что средняя стоимость билета в Большой театр составляет около 4 тыс. руб., в Мариинском театре стоимость билета равна около 1,5 тыс. руб.
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 Ещё 7 источников 
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