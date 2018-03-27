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Федеральные театры получили более 1,3 млрд рублей от продажи билетов в январе-феврале
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Федеральные театры получили более 1,3 млрд рублей от продажи билетов в январе-феврале 

Газета.Ru 27 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Российские федеральные театры получили более 1,3 млрд руб. от продажи билетов в январе-феврале 2018 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
"Показатели федеральных театров за январь-февраль этого года — объем продаж более 1,3 млрд руб., средняя стоимость одного посещения составила более 1,6 тыс. руб. ", — заявил замминистра культуры Александр Журавский.
По его словам, в тройку лидеров вошли Большой театр, Мариинский театр и Театр имени Вахтангова.
По посещаемости Мариинка обогнала ГАБТ.
Ранее сообщалось, что в Большом театре началась предварительная продажа билетов на балет «Нуреев».
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