Федеральные театры получили более 1,3 млрд рублей от продажи билетов в январе-феврале 

Российские федеральные театры получили более 1,3 млрд руб. от продажи билетов в январе-феврале 2018 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
"Показатели федеральных театров за январь-февраль этого года — объем продаж более 1,3 млрд руб., средняя стоимость одного посещения составила более 1,6 тыс. руб. ", — заявил замминистра культуры Александр Журавский.
По его словам, в тройку лидеров вошли Большой театр, Мариинский театр и Театр имени Вахтангова.
По посещаемости Мариинка обогнала ГАБТ.
Ранее сообщалось, что в Большом театре началась предварительная продажа билетов на балет «Нуреев».